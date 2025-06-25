衛福部砸5.4億獎勵 洪子仁曝醫院「關床維持護病比」

衛福部今天公布，已於6月19日首次發放三班護病比達標獎勵金，或獎勵最多為林口長庚4千餘萬元，包括雙和醫院在內，共27家醫院獎勵金「掛蛋」。新光醫院副院長洪子仁表示，多家醫院護病比仍未達標，足見衛福部三班護病比「先獎勵、再入法」策略正確，三班護病比上路後，醫院未達標，反而減少開床，護理人力不足根本性問題，應被重視。

洪子仁說，新光醫院獲獎勵金8百餘萬，在全台醫院中排名第12，站在醫院立場，肯定衛福部先以獎勵方式，鼓勵醫院維持護病比，再逐步往護病比入法方向推動，三班護病比要求，確實可讓民眾住院品質提升，降低因戶並必過低而造成的死亡率，但為了達標，包括新光醫院在內，許多醫院選擇減少開床，導致目前病床數尚未回到疫情前數量，政府應正視並改善護理人力不足問題。

新光醫院獲8百萬獎勵金，平均每月僅數十萬。洪子仁說，護病比獎勵金只能說是鼓勵性質，院內一千多名護理人員，即使平均分配，每人分到額度也不高，不過，政策推動確實需要先給予誘因，醫療機構才會往調升護病比方向努力。

「要維持三班護病比，又要讓病床『開好開滿』，必須提高健保總額。」洪子仁說，今年健保總額成長率為5.5%，為歷年最高，政府也以公務預算撥補712億元，呼籲明年度健保總額成長率不可低於5.5%，且公務預算應持續撥補，增加健保總額金額，才能讓醫療機構更有底氣，調升護理人員薪資待遇，吸引年輕人力回流，至第一線醫療場域服務，才能再提升護病比同時，提升醫院開床率。

衛福部把護理獎勵金發給醫院，規定專款專用於提升護理人員待遇。洪子仁說，各醫院應優先把獎勵金投入護理人員相對不願投入的班別，例如該院會將獎勵金優先發給假日白班護理人員，因護理人員是變形工時，假日值白班視為正常班別，沒有額外津貼，盼透過獎勵金鼓勵護理人員，不過，針對離職護理人員，則無法補發，會以在職護理人員為主。