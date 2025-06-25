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護病比獎勵基層無感 護師工會：錢進不到護理人員口袋

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部並未建立透明的稽核機制，不僅許多醫院拿護理長等主管職納入護病比計算，或填報時少報床數等方式灌水，獎勵金也未必進到護理人員口袋，導致基層對這項獎勵制度完全無感。本報資料照片
護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部並未建立透明的稽核機制，不僅許多醫院拿護理長等主管職納入護病比計算，或填報時少報床數等方式灌水，獎勵金也未必進到護理人員口袋，導致基層對這項獎勵制度完全無感。本報資料照片

疫後護理人員出走，衛福部去年3月起推動三班護病比，6月19日發放逾5.4億達標獎金，不過，包括雙和醫院在內，有27家醫院獎勵金為0元。護師工會顧問陳玉鳳說，衛福部並未建立透明的稽核機制，不僅許多醫院拿護理長等主管職納入護病比計算，或填報時少報床數等方式灌水，獎勵金也未必進到護理人員口袋，導致基層對這項獎勵制度完全無感。

衛福部照護司今天公布各家醫院獲獎勵金額度名單。陳玉鳳說，排名前段班多家醫院，均有工會會員反映，內部缺額多，跨科調動支援情況頻繁，部分縣市更出現填報時床數與實際不符，短少50床情況，也有醫院把護理長算入護病比中，但護理長負責行政督導，並未直接參與照護，依規定不可計入護病比，各項情況都讓工會對護病比達標醫院存疑。

「沒有透明公開的稽核方式，無法得知醫院填報護病比是否屬實，獎勵金掛零的雙和醫院反而是很誠實。」陳玉鳳說，醫院規避法規方式多元，甚至有主管請護理師在休假時支援其他病房，以衝高護病比，不僅醫院填報護病比真實性不可考，獎勵金使用也缺乏公開透明流程，護理缺工仍嚴峻，各醫院卻未拿出具體方案加薪，或表面上為護理人員加薪，卻只加了幾百元底薪，護理人員無感。

陳玉鳳說，護理人力不足，全台3百多家醫院，卻有這麼多醫院達標，醫院給出的班表與實際不同，獎勵金流向也不明，或挖東牆補西牆，以各種調度方式，設法讓護病比達標，衛福部政策應有所依據，否則即使一直撒錢，第一線護理師仍無感。何況，以護理長等衛福部在相關會議中，明確禁止納入護病比計算的主管人員納入護病比的醫院，已是「詐領獎金」行為。

護病比 衛福部 主管

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