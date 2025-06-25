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BTC會議8月25日登場 聚焦半導體、AI生醫產業

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
為強化台灣生醫產業發展動能，完善政策布局，行政院今舉辦「生技產業策略諮議委員會(Bio Taiwan Committee, BTC)」預備會議。圖／國科會提供
為強化台灣生醫產業發展動能，完善政策布局，行政院今舉辦「生技產業策略諮議委員會(Bio Taiwan Committee, BTC)」預備會議。圖／國科會提供

強化台灣生醫產業發展動能，行政院今舉辦「生技產業策略諮議委員會(Bio Taiwan Committee, BTC)」預備會議，透過跨部會與國內外委員交流，盤點過去一年政策推動成果，並研議未來推進生醫產業發展策略，促使國家政策更貼近社會與民眾的需求。

國科會指出，本次預備會議邀請國內外委員與會，專業涵蓋新藥開發、資料科學、Bio-ICT、智慧醫療等領域，並召集國科會、衛福部、經濟部、金管會、數發部、中研院、教育部、農業部、財政部、國發會、國發基金、個資委員會籌備處等12個相關部會機關代表，就AI賦能應用、醫療資訊與健康數據、精準健康與全人健康照護、人才與資金、落地發展與市場准入、國際鏈結與市場布局等6大面向議題及未來政策方向進行交流討論。

會議由行政院政務委員吳誠文主持，他表示，面對AI技術快速發展及地緣政治變局，台灣應將半導體與AI等高科技優勢與生醫產業緊密結合，形成強強組合，匯聚產、學、研、醫各界能量加速前瞻技術研發，並持續培育跨域人才，推動AI於生技醫藥領域的實質落地應用。

吳誠文表示，政府將善盡資料保護的責任，取得人民的信任，並持續發展屬於台灣的主權AI，推動在宅醫療科技、健康數據服務、智慧醫療等應用，結合健保制度改革，讓民眾切身感受到跨部會協力推動「健康台灣」政策的具體成效。

今年生技產業策略諮議委員會將正式於8月25日至27日登場，國科會表示，會議主軸為「臺灣永續力 生醫新動能」，延續各部會政策推動成果，聚焦討論AI與半導體等前瞻科技應用，並就產業韌性、環境建構、國際布局等關鍵議題展開討論，與各界共同擘劃我國生醫產業發展藍圖。

生技 國科會 半導體

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