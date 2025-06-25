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優人神鼓啟動歐洲巡演 盼用作品分享台灣正能量

中央社／ 台北25日電

優人神鼓將從9月起啟動歐洲巡演，透過作品「金剛心」分享台灣正能量。創辦人劉若瑀表示，「金剛心」傳遞台灣來自島嶼的身體智慧與文化信仰，「我們帶台灣的心去與世界對話。」

優人神鼓將應羅馬歐洲藝術節之邀，於羅馬音樂公園禮堂聖塞西莉亞音樂廳演出，並受卡塔尼亞市政府與阿特奈音樂協會邀請，登上卡塔尼亞古羅馬劇場舞台，隨後前往雅典帕拉斯劇院演出，並於雅典衛城舉辦靜心工作坊與「持燈觀心」雲腳行動，分享優人神鼓的人生智慧。

年底優人將續行歐洲，在法國巴黎布朗利博物館與保加利亞索菲亞國家文化宮演出，持續以文化行腳與藝術外交為核心，推動深度文化交流。

藝術總監黃誌群表示，對這個時代來說，「金剛心」已經是老作品了，「2002年首演時，我1個人在台上從頭演到尾，演一次死一次，那種感覺非常奇妙，死完一次之後，都有重生的感覺。」他說這次帶著「金剛心」巡演這些歐洲古城，「相信優人的身體、氣息與鼓聲，可以激盪出跨文化的共鳴。」

今年優人神鼓歐洲巡演，與文化部與外交部聯手推動的「2025歐洲台灣文化年」相呼應，今天記者會包括文化部藝術發展司司長周雅菁與外交部歐洲司副司長林主恩也到現場致意鼓勵，希望歐洲觀眾在認識台灣半導體科技實力之餘，也能透過優人的擊鼓與律動，感受台灣蘊藏的文化軟實力。

劉若瑀表示，這次歐洲巡演仍有約新台幣500萬元的龐大缺口，希望除政府之外，社會各界也能給予支持，響應這場心靈遠行。

羅馬 外交部 優人神鼓

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