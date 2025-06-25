黃博煒八仙塵爆截四肢求生 盼鼓舞他人面對困境

「你們的努力沒有白費，我有好好過生活。」黃博煒10年前在八仙塵爆全身燒燙傷面積達90%，更失去四肢，但他憑著不甘願的鬥志勇抗命運磨難，如今能自立，盼鼓舞他人面對困境。

22歲青春正好，對黃博煒來說，卻是永生難忘的一年。

八仙樂園曾是不少住在北台灣的6、7年級生的共同回憶，每到夏天一定會想到八仙水上樂園戲水消暑。然而，在2015年6月27日晚間一場彩色派對使用的色粉燃燒，造成15死、400多人輕重傷的「八仙塵爆」，從此樂園停業。

在這場意外中，黃博煒全身燒燙傷面積高達90%。當粉塵被點燃時，周遭是連串驚叫奔逃，他只能在火中奮力前行。就算被人撞倒趴在火中時，他心裡想的就是家人仍等著他回家。也因此，他爬起再走，直到逃離火場。

別人或許傷重意識模糊了，可是黃博煒卻一直清醒著經歷接踵而來的痛苦及生存抉擇，但他只有一個信念，就是要活下來。

「走過10年」說起來短短4個字，黃博煒今天再度踏入當年收治他的新光醫院，以「黃博煒的截後人生」專題演講，只想告訴當年全力救護的醫療團隊：「你們的努力沒有白費，我有好好過生活。」

黃博煒接受媒體聯訪表示，當塵爆發生之後他躺在醫院，全身燒燙傷面積逾9成，放棄急救或截肢保命？是家人一度面臨人生最難的選擇題。當時有兩條路，「爸爸曾問我說要不要到另一邊當天使，另一條路則是四肢截肢」，但截肢所拼搏的存活率也只有5%。

2015年7月13日，黃博煒進行截肢手術，一共在醫院住了212天；經過長達5年多的復健之後，更成功攀登合歡山。他老實說，大部分的路面是坐輪椅被推上去，仍希望最後一段路能在自己的訓練與旁人攙扶下完成，體驗登頂的快樂，雖然受傷、沒有手腳了，世界沒有因此停滯，繼續看著這世界的美好。

「從一開始我就沒打算選擇放棄。」他說，自己還那麼年輕，不想還沒嘗試過就選擇放棄。在親友溫暖錄音檔陪伴病榻邊加油下，黃博煒撐過那段日子。儘管花了5年時間，現在已經不需要看護，完全可獨立生活，接下來希望帶著父母繼續前行。

新光醫院整形外科醫師林煌基回顧陪伴黃博煒重建之路時，不只一次讚嘆：「他是個勇者。」坦言曾認為這個孩子可能沒有機會了，然而黃博煒展現出無比強大求生意志力，讓醫護團隊至今動容。