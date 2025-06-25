豐濱Romadiw音樂市集 7/11、7/12沉浸夏日節奏

推動部落文化與觀光深度結合，花蓮豐濱鄉公所將於7月11、12日在磯崎村大石鼻山步道旁廣場舉辦「豐濱Romadiw音樂市集」，結合音樂、藝術、市集與自然風景，邀請大家體驗夏日節奏。

鄉公所今天舉行宣告記者會，靜浦部落青年勇士以傳統「報訊息」儀式揭開序幕。

鄉長邱福順表示，Romadiw為阿美族語「唱歌」之意，象徵原住民族代代相傳音樂文化；豐濱擁有壯麗的太平洋海景與深厚的原鄉文化底蘊，音樂市集以小而精緻形式推動在地藝文，並結合「飛魚意象木雕競賽」成果展，展現豐濱創作能量。

演出陣容包括吳利昂、黑旋風、AZ李孝祖，以及金曲歌王阿飛與歌后阿努．卡力亭．沙力朋安等輪番登台，呈現原民音樂當代表現與多元魅力；現場規劃超過30組在地特色攤位，匯聚原民風味美食、創意手作與工藝小物，邀請民眾聽音樂、嚐美食、邊逛市集，享受豐濱夏日節奏。

邱福順表示，「2025豐濱Romadiw音樂市集」是一場結合音樂、木雕、市集與自然風光的原鄉盛會，透過活動串連文化與生活，讓更多人走進部落，感受豐濱魅力與創造力，也為地方注入觀光能量。