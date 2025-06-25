台中豐原萬里長城步道新建公廁7月啟用 如廁更便利

台中市豐原區萬里長城登山步道深獲山友喜愛，市府持續優化，步道起點前約50公尺處的全新公共廁所，7月1日將啟用，改善過去登山民眾如廁不便情形，打造友善登山環境。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，萬里長城登山步道早年由熱愛登山的山友合力開闢，沿線依長城意象命名，包括八道樓子、玉門關、山海關等，後曾因921地震崩塌而沉寂多年。

觀旅局在112年投入新台幣1200萬元整建視野佳且可串接八道樓子的路段，步道在去年初開放，逐步恢復昔日熱絡景象。沿途大多行走於稜線，可眺望豐原與北屯市區，適合全年齡層民眾健行休憩。

觀旅局長陳美秀提到，進一步提升步道設施品質，廣納地方意見，考量登山口長期缺乏完善公廁，特別針對長者、親子與女性山友需求，去年中再投入300萬元規劃設廁工程，並在去年底動工，目前各項設施已建置完成，預計7月1日啟用後，將為山友帶來更便捷的遊憩體驗。

陳美秀說，新建廁所採現代化預鑄式設計，不僅施工快速、品質穩定，也兼具彈性與耐用性。同時考量多元使用者的需求，特別規劃2座獨立的性別友善廁所，一座設有蹲式馬桶與小便斗，符合部分民眾習慣；另一座配置座式馬桶及小便斗，提供更多元選擇，體現性別尊重與共融原則。