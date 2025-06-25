竹北新月沙灣音樂祭8/16登場 徐佳瑩、詹雯婷開唱

新竹縣竹北市公所今天表示，新月沙灣海洋音樂祭將於8月16日登場，邀請歌手徐佳瑩、詹雯婷（Faye）等人接力演出，並舉辦音樂新秀選拔，號召在地音樂人站上舞台。

竹北市長鄭朝方今天接受媒體訪問時指出，今年新月沙灣海洋音樂祭在8月16日舉行，主題為「如歌、月牙、潮起沙洲」，從當天晚上6時30分起至晚間10時，將有3組歌手分別進行40分鐘演出。

他說，當天活動從下午4時起於新月沙灣周邊同步舉辦「竹北好市」市集，將有在地小農、風格餐飲等參噢，另於海岸育樂中心設置「海洋教室學堂」規劃環保DIY體驗與海洋保育教育，傳遞環境永續理念。

鄭朝方表示，邀請民眾8月16日攜野餐墊至新月沙灣，迎著夏季海風享受音樂與生活饗宴，活動詳情可上官方臉書（Facebook）查詢。

他說，音樂新秀選拔的竹北之星初選共有近30組報名，最終8組入圍，參賽者從高中生、到竹科人都有；決選將於6月28日在水圳森林公園舉行，由評選出的優勝團隊將與歌手同台，共同為音樂祭揭開序幕。