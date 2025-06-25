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台灣米世界飄香 泉順創意米料理搶攻台北國際食品展

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
為支持苗栗在地的優質企業，苗栗縣長鍾東錦（右前）也受邀出席，現場品嘗創意米料理。圖／泉順食品公司提供
為支持苗栗在地的優質企業，苗栗縣長鍾東錦（右前）也受邀出席，現場品嘗創意米料理。圖／泉順食品公司提供

來自苗栗縣的泉順食品公司，今天在台北國際食品展中舉辦「匠心米藝」推廣記者會，向來自全球的專業買家展示台灣米的文化價值與出口實力，也盼加強國際採購的意願，為台灣好米爭取更多國際訂單。

這場創意米料理饗宴另一個亮點，是泉順食品獲2025年台北國際食品展「綠色願景獎」。食品展中一千多家企業中只選出18家，是米糧業界首次獲獎企業。

受邀出席的苗栗縣長鍾東錦指出，泉順食品扎根苗栗半世紀，在苗栗的穀倉苑裡與在地農民合作，同時也是全台灣最早成立的觀光工廠和食農教育推動基地，是文化部與苗栗縣政府輔導的地方文化館。他也肯定泉順做扎實的農產品加工，把苗栗的好米帶到國際市場，是苗栗的驕傲也是台灣之光。

農糧署北區分署長林傳琦說，泉順食品一路配合政府政策，產銷履歷、契作集團產區等等，使國家有穩定的糧食供應與合理的米價，與政府「走同路」，創造了廣大民眾、政府、企業的三贏局面。30年前在苑裡推動有機米，現在是台灣西部最大的有機村，全年度供應國內市場8萬公噸米糧，每年成功將超過6000公噸的台灣米帶到國際，世界飄香。

活動由金鐘獎得主屠潔主持，邀請名廚鄭淳豪，以泉順食品生產的好米分別製作海苔御飯糰、雞肉五目炊飯，以及古早味菜粽。透過簡單卻層次豐富的烹調方式，展現泉順食品台灣米的多元樣貌與國際魅力。

泉順食品表示，希望藉此活動來重新定義台灣米食價值，透過美食展現台灣米的無限可能，未來也將持續強化台灣米在國際市場的品牌價值，讓每一粒台灣米不僅安心可口，更成為連結世界與在地的橋梁。

泉順食品公司今天在台北國際食品展中舉辦「匠心米藝」推廣記者會，向來自全球的專業買家展示台灣米的文化價值與出口實力。圖／泉順食品公司提供
泉順食品公司今天在台北國際食品展中舉辦「匠心米藝」推廣記者會，向來自全球的專業買家展示台灣米的文化價值與出口實力。圖／泉順食品公司提供

食農教育 產銷履歷

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