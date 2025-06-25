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花蓮豐濱音樂市集7月登場 金曲歌手將登台高唱

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮豐濱鄉公所舉辦「2025豐濱Romadiw音樂市集」，結合原住民族音樂、手作市集與自然美景的文化盛會，將於7月11日至12日於磯崎村大石鼻山步道旁登場。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所舉辦「2025豐濱Romadiw音樂市集」，結合原住民族音樂、手作市集與自然美景的文化盛會，將於7月11日至12日於磯崎村大石鼻山步道旁登場。圖／豐濱鄉公所提供

為迎接暑假觀光遊客，花蓮豐濱鄉公所舉辦「2025豐濱Romadiw音樂市集」，結合原住民族音樂、手作市集與自然美景的文化盛會，將於7月11日至12日於磯崎村大石鼻山步道旁登場，現場將有曾得過金曲獎的原民歌手、豐濱鄉人阿努‧卡力亭‧沙力朋安等人上台演出。

豐濱鄉公所指出，「Romadiw」為阿美族語「唱歌」之意，象徵原住民族代代相傳的音樂文化，豐濱擁有壯麗的太平洋海景與深厚的原鄉文化底蘊，音樂市集以小而精緻的形式推動在地藝文，今年並結合「飛魚意象木雕競賽」成果展，展現豐濱創作能量。

豐濱鄉長邱福順表示，這場音樂市集是一場結合音樂、木雕、市集與自然風光的原鄉盛會，透過活動串連文化與生活，讓更多人走進部落、感受豐濱的魅力與創造力，也為地方注入觀光能量，邀請旅人前來豐濱，體驗不一樣的夏日原鄉風情。

豐濱鄉公所規畫，本次「Romadiw音樂市集」活動為期2天，活動期間下午3時至7時，在磯崎村台11線38.5公里處的大石鼻山步道旁舉行，現場將有原民歌手阿努‧卡力亭‧沙力朋安、阿飛、黑旋風、AZ李孝祖與吳利昂等演出，還有原味美食、文創手作、永續攤位及文化體驗活動。

現場預計有超過30組在地特色攤位，匯聚原民風味美食、創意手作與工藝小物，鄉公所邀請民眾邊聽音樂、邊品嚐美食、邊逛市集，享受豐濱夏日節奏。

花蓮豐濱鄉公所舉辦「2025豐濱Romadiw音樂市集」，將於7月11日至12日於登場，今天舉辦阿美族「報信息」儀式，揭開活動序幕。圖／豐濱鄉公所提供
花蓮豐濱鄉公所舉辦「2025豐濱Romadiw音樂市集」，將於7月11日至12日於登場，今天舉辦阿美族「報信息」儀式，揭開活動序幕。圖／豐濱鄉公所提供

音樂 美食 原住民族

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