2025野柳石光 女王變裝秀開啟光影盛宴

每年夏夜最受矚目的野柳石光夜訪女王活動，今年將於6月28日至7月13日晚間6點30分至9點在野柳地質公園登場。交通部觀光署北觀處今年以「地景保育」為核心，結合藝術、創意與科技，演繹野柳地質公園奇岩美景，其中女王頭區《嬌點盛會-女王變裝秀》以「心目中的女王頭」為主題，邀集藝術家及在地國中小學生揮灑創意，以畫筆描繪對女王的想像與情感連結，為野柳地質公園注入全新藝術活力，打造野柳女王獨有的變裝盛宴。

交通部觀光署北觀處副處長吳建志指出，今年燈區從入口《奇光異彩》迎賓長廊展開奇幻的光之旅程。仿真區的《光影盛會》有可愛的海洋燈飾閃耀，以及栩栩如生的仿真女王頭，搭配充滿驚喜的光雕投影。再來是俏皮公主區的《海洋盛會》可見海底生物穿梭於蕈狀岩間。而岩壁區《探索盛會》透過手機互動，召喚野柳特色動植物，以及儷影湖區的《儷影盛會》以雷射光筆勾勒出野柳奇岩輪廓。最後《嬌點盛會》女王壓軸登場，百幅創意十足的藝術作品，為女王換上百變姿態，讓這趟光影之旅劃下完美的句點。

野柳石光夜訪女王活動邁入第7年，有別以往強調聲光效果與大型設施展演，今年聚焦野柳地質公園地景特色，大幅減少燈區與設施量體，轉而打造更貼近自然的沉浸式光影體驗，突顯野柳地景樣貌與無可取代性。此外，今年平日還有專屬驚喜，《女王音樂會》將於7月1日至3日、7月8日至10日每晚7至8點登場，邀請旅客吹海風，聆聽現場悠揚樂音，感受野柳夏夜的無限浪漫情懷。

交通部觀光署北觀處副處長吳建志說，今年活動內容豐富多元，除了燈區外，更規劃精彩周邊活動，如假日限定的《微光市集》，集結皇冠海岸觀光圈6家特色店家，包括野柳地質公園、和平島地質公園、情人湖敲山生、陽住國際山海藝術中心、山海芳園景觀咖啡廳、金山蹦火仔等，將於6月28日至29日、7月4日至6日、7月11日至13日夜間時段，在野柳園區中展現北海岸獨特的人文風貌與觀光魅力。假日同場加映《野柳集光印記》活動，遊客可於園區內服務台完成指定任務後兌換專屬卡紙，沿途套印各燈區印章，堆疊出一張夢幻的活動紀念卡，為旅程留下別具意義的回憶。