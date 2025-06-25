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Xpark迎來台5周年 推出全新藝術海洋體驗還有限定紀念品

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，今全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋展覽。記者翁唯真／攝影
日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，今全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋展覽。記者翁唯真／攝影

日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，除了舉行各式節日活動，更桃園市政府共建「海龜保育教育暨救傷中心」，致力於海龜的救援與復育，適逢5周年今全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋展覽，更出聯名限定商品「Umi Loop」手機掛繩，以繽紛珊瑚、悠游魚群為靈感設計，並同步展開 ESG 企業永續發展計畫及多項地方共生合作。

Xpark是大小朋友假日好去處，5年來辦理各大活動，不僅結合日本傳統節慶，還有富有知識性的水下知識劇場，與市府共建「海龜保育教育暨救傷中心」，致力於海龜的救援與復育，讓多隻海龜重返大海、重拾生命的可能，還有各項公益活動。

蘇俊賓今出席活動表示，Xpark不僅是水族館，更是緊扣桃園生態、教育和觀光的企業，除有海龜保育跟救傷中心，另桃園珍稀水生植物，過去一直苦無培育之處，在Xpark「桃園石龍尾」、「異葉石龍尾」等珍稀水生植物能被更多人看見，體現Xpark作為融合環境教育、生態保育與觀光體驗的示範場域。未來市府將與Xpark共同打造具在地特色的展示空間，結合學校課程強化環境教育，並深化海岸生態保育與永續倡議推廣。

今年適逢5周年，主題展示Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋，以更加細緻的視覺語彙全新編排，深化互動性設計，引領觀眾踏上一場「從觀看到共創」的藝術體驗，這不只是展演技術的革新，也是一場喚醒感官與情感的「生命參與」。

Xpark董事長荒川潤說，Xpark不僅是台灣首座日系都會型水族館，更積極扮演台日文化與觀光交流的橋梁，展現出水族館嶄新的角色定位暨社會責任。Xpark 在展示與運營間不斷創新體驗、推動展示技術革新與沉浸式五感體驗、促進地方生態共生與發展、及公益永續藍圖布局。未來將持續攜手政府與社會各界，推動更多具溫度與意義的行動。

日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，今全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋展覽。記者翁唯真／攝影
日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，今全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋展覽。記者翁唯真／攝影
日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，除了舉行各式節日活動，更桃園市政府共建「海龜保育教育暨救傷中心」，致力於海龜的救援與復育。記者翁唯真／攝影
日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，除了舉行各式節日活動，更桃園市政府共建「海龜保育教育暨救傷中心」，致力於海龜的救援與復育。記者翁唯真／攝影
日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，今全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋展覽。記者翁唯真／攝影
日本西武集團旗下都會型水生公園Xpark，於桃園開幕今年將滿5周年，今全面發表融合科技、藝術與自然生態的沉浸式展覽Xpark meets NAKED～Ocean of Light 潛浸海洋展覽。記者翁唯真／攝影

海龜 永續 桃園

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