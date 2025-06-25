快訊

僅自備358萬...邱澤經紀公司買近9千萬迪化街古厝 貸款成數高達96%

賺海外所得要主動申報！她弄錯一觀念連補帶罰上百萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

叫車不用憑運氣！Uber「優步小黃」這2原因用戶超愛用

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber宣布攜手3位八點檔演技實力派戲劇女神曾莞婷、金鐘視后苗可麗與電眼小生陳冠霖，擔任2025年度品牌代言人。圖／Uber提供
Uber宣布攜手3位八點檔演技實力派戲劇女神曾莞婷、金鐘視后苗可麗與電眼小生陳冠霖，擔任2025年度品牌代言人。圖／Uber提供

還在路邊苦苦攔車？根據Uber調查，全台仍有近6成的計程車乘載來自路邊攔車，但遇到尖峰或冷門時段，或是趕行程時，路邊攔車的不確定性往往讓人格外焦急。為了鼓勵民眾多利用Uber叫小黃，Uber 今宣布攜手3位八點檔實力派演員曾莞婷、苗可麗、陳冠霖，共同演出年度全新廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》，以八點檔浮誇風格幽默重現路邊攔車鬧劇，突顯「優步小黃」與路邊小黃相同跳表計價、但更安心可靠的優勢。

Uber台灣總經理楊麗達表示，Uber持續擁抱在地文化，從去年改編金曲《忠孝東路走九遍》，到今年結合本土八點檔情境，皆為拉近與台灣消費者的距離。她指出，自去年強化在地溝通後，優步小黃行程使用人次與用戶規模持續成長，2024年優步小黃載客量年增超過140%，總里程累積已足以繞行台灣逾9萬圈。

根據Uber數據顯示，晚間8點搭乘需求快速成長，週六更為搭乘高峰，熱門上下車地點以車站、夜市與百貨商圈為主。台北、新北與高雄為搭乘量前3大城市，屏東、宜蘭、新竹則為成長最快地區，顯示6都以外也有強勁需求。目前「優步小黃」已遍佈全台14縣市，因為支援現金支付，特別受到偏好現金交易或未綁定信用卡的用戶愛用；在用戶行程不那麼急迫的時候，按照跳表價格收費的優步小黃，尖峰時段也容易享受到比多元計程車更優惠的價格。

Uber近期也大幅升級優步小黃「預約搭乘」功能，支援行程前30分鐘至90天內預訂（需支付預約費），適用於機場接送與重要行程。為強化安全，Uber App內整合即時追蹤、意外提醒與行程錄音等功能，保障乘客與駕駛。即日起至10月31日，首次註冊Uber App用戶並輸入優惠碼「跳過鬧劇8」，可享最高500元乘車優惠。Uber One會員搭乘「優步小黃」再享3%點數回饋。

而針對近期Uber宣布將併購台灣本地計程車車隊「皇冠大車隊」，Uber表示，皇冠大車隊自2017年起便與Uber合作，透過平台派遣職業駕駛。此次併購後，預計將導入平台與車隊的整合營運模式，不僅有助於提升服務效率，也將加強Uber與地方政府專案的合作，進一步強化在地交通網絡建設。對於交通資源較為不足的地區，這項整合更具關鍵意義，讓更多民眾能輕鬆叫車、安心出發。目前進度「已完成簽約，併購尚需等待主管機關核准」。

Uber台灣總經理楊麗達Margarita Peker分享，優步小黃自上線以來，總累積里程數已經可以繞行台灣超過90,000圈。圖／Uber提供
Uber台灣總經理楊麗達Margarita Peker分享，優步小黃自上線以來，總累積里程數已經可以繞行台灣超過90,000圈。圖／Uber提供

計程車 行程 Uber

延伸閱讀

苗可麗搭車奇緣「連續5次」遇同車 下次見司機變臨演

好市多、Uber Eats 合推外送服務

好市多熱銷品一鍵送到家！Uber Eats推全新「採買外送」服務

影／Uber違停載客遭追撞...新北騎士噴飛重傷昏迷 事故畫面曝

相關新聞

又有熱帶性低氣壓生成！撲台機率曝光

中央氣象署表示，位於海南島東方的熱帶擾動今天下午2時增強為熱帶性低氣壓TD04，目前以每小時11公里速度，向西進行。

叫車不用憑運氣！Uber「優步小黃」這2原因用戶超愛用

還在路邊苦苦攔車？根據Uber調查，全台仍有近6成的計程車乘載來自路邊攔車，但遇到尖峰或冷門時段，或是趕行程時，路邊攔車...

天氣驟變！北市先發36度高溫提醒 下午發布山區暴雨警示

台北市政府接近中午時，發布即時天氣提醒，11時32分針對台北市中正、大安、中山及內湖區發布橙色高溫資訊，有連續出現36℃...

年輕族群罹大腸癌機率大增 醫曝吃太多「這類食物」

最新國人十大死因統計，癌症已連續43年蟬聯第一，而大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年有7,007人死於結腸、直...

「弟弟」怎麼洗才乾淨？泌尿醫教正確5步驟：別讓細菌住五星飯店

每年夏天一到，泌尿科診間就迎來一波「弟弟搔癢潮紅潮」。

嘉義大雨台3線再傳邊坡坍方 沄水至中崙隧道口緊急封路

嘉義縣今天午後降下大雨，台3線299公里處下午6時許發生邊坡坍方，沄水至中崙隧道口路段緊急雙向封路，是本月第2次因邊坡坍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。