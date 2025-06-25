叫車不用憑運氣！Uber「優步小黃」這2原因用戶超愛用

還在路邊苦苦攔車？根據Uber調查，全台仍有近6成的計程車乘載來自路邊攔車，但遇到尖峰或冷門時段，或是趕行程時，路邊攔車的不確定性往往讓人格外焦急。為了鼓勵民眾多利用Uber叫小黃，Uber 今宣布攜手3位八點檔實力派演員曾莞婷、苗可麗、陳冠霖，共同演出年度全新廣告《跳過攔車鬧劇！Uber也有小黃》，以八點檔浮誇風格幽默重現路邊攔車鬧劇，突顯「優步小黃」與路邊小黃相同跳表計價、但更安心可靠的優勢。

Uber台灣總經理楊麗達表示，Uber持續擁抱在地文化，從去年改編金曲《忠孝東路走九遍》，到今年結合本土八點檔情境，皆為拉近與台灣消費者的距離。她指出，自去年強化在地溝通後，優步小黃行程使用人次與用戶規模持續成長，2024年優步小黃載客量年增超過140%，總里程累積已足以繞行台灣逾9萬圈。

根據Uber數據顯示，晚間8點搭乘需求快速成長，週六更為搭乘高峰，熱門上下車地點以車站、夜市與百貨商圈為主。台北、新北與高雄為搭乘量前3大城市，屏東、宜蘭、新竹則為成長最快地區，顯示6都以外也有強勁需求。目前「優步小黃」已遍佈全台14縣市，因為支援現金支付，特別受到偏好現金交易或未綁定信用卡的用戶愛用；在用戶行程不那麼急迫的時候，按照跳表價格收費的優步小黃，尖峰時段也容易享受到比多元計程車更優惠的價格。

Uber近期也大幅升級優步小黃「預約搭乘」功能，支援行程前30分鐘至90天內預訂（需支付預約費），適用於機場接送與重要行程。為強化安全，Uber App內整合即時追蹤、意外提醒與行程錄音等功能，保障乘客與駕駛。即日起至10月31日，首次註冊Uber App用戶並輸入優惠碼「跳過鬧劇8」，可享最高500元乘車優惠。Uber One會員搭乘「優步小黃」再享3%點數回饋。