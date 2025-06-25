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台鐵夜間津貼擬調為每晚160元 台鐵雙工會都反對

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠。聯合報系資料照
台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠。聯合報系資料照

台灣鐵路企業工會對於公司資方擅自宣布調整夜間津貼，未經與本會協商，表達最嚴正之抗議。此舉無視工會法定代表地位，違反勞資協商機制，嚴重損害員工權益。台鐵產業工會也發布新聞稿強調，台鐵夜點費在各軌道業中已是業界最低，應將夜點費提升至480/天，才是合理待遇。

台鐵員工長期不滿薪資問題，甫從台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠今在立法院表示，將會調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，其中夜間津貼約增加33%，主管加給規畫總量增加50%，並朝今年下半年開始實施。

企工表示，資方提出將夜間津貼自120元提高至160元，表面看似提升，實則仍與同業差距懸殊。以鐵路同業為例，其夜間津貼高達475元，顯見台鐵基層長年夜間辛勞，補償仍遠低於合理水準，形同制度性剝削。

企工嚴正警告資方，涉及津貼及薪資等重大勞動條件，應依法與工會協商。若資方持續違背協商原則，本會將依照調整事項要求主管機關調解，堅決捍衛會員尊嚴與基本權益，若協調失敗，相關後續的行動後果，請資方自負。

產工也對這樣的調整規劃不滿。產工指出，台鐵夜點費在各軌道業中已是業界最低，比起高鐵，更是低了將近4倍，甚至在去年底發起爭待遇連署，獲3千名鐵路員工響應，當時訴求就是將夜點費提升至480/天，才是合理待遇。

對於鄭光遠拋出調升40元，產工認為這對員工而言絕對是打擊士氣，不是幸福！產工請鄭光遠全面、深刻檢視台鐵待遇，至少以高鐵待遇對比台鐵，合理化薪資待遇留下員工減少離退誘因，才有改革的本錢。

薪資 台鐵 主管

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