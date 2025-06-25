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黃冠智赴日演出舞台劇流浪樹 6/26起移師北藝大

中央社／ 台北25日電

演員黃冠智因劇集「聽海湧」和日本52PRO！劇團團長塚原大助結緣，受邀演出台日共製舞台劇「流浪樹」，該劇6月初在東京本多劇場完成日本公演，明天起移師北藝大戲劇廳演出。

根據影一製作所提供的新聞資料，黃冠智4月赴日停留近2個月，幾乎每天往返位於下北澤的本多劇場和位在吉祥寺的排練場，沒有什麼時間觀光。黃冠智出道以來首度挑戰舞台劇，他說，因為劇本完成時期較晚，拿到劇本後能練習的時間相對有限，對他來說是最大挑戰。

「今天拿到新場次，隔天就要和日本演員排練，準備的時間真的很短，只能逼自己迅速跟上，真的很辛苦。」黃冠智也說，在日本演出時，不少台灣朋友特地前來支持，甚至有日本觀眾分享自己長輩是灣生，對劇情特別有共鳴，還有日本觀眾帶著「聽海湧」的劇本來找他。

舞台劇「流浪樹」由日本52PRO！劇團與台灣山峸製作設計聯手打造，6月26日至29日將移師到北藝大戲劇廳演出。

舞台 日本 劇場

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