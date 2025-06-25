影／《詹冰全集》出版 卓榮泰：台灣文學里程碑
客家委員會致力推動客家文學傳承，攜手財團法人台灣文學發展基金會歷時兩年編纂出版《詹冰全集》，下午在國家圖書館舉行發表會，完整收錄詹冰先生自1938年至2004年間已出版與未發表作品，涵蓋現代詩、兒童詩、十字詩、散文、小說、戲劇、翻譯及藝術創作等，十冊全集充分展現其橫跨世代的創作能量與深厚的鄉土情懷，引領讀者走入跨語、跨境、跨界的台灣文學新境界。
行政院院長卓榮泰出席發表會表示，感謝文發基金會與文化部共同促成本次出版，為台灣文學立下重要里程碑。他指出，政府長年推動作家全集計畫與閱讀扎根工程，透過圖書館更新與閱讀推廣，讓文學之美深入社會各角落。感謝詹冰家屬無私捐贈珍藏，將私人記憶化為全民資產。卓榮泰強調，詩人的誠實、高雅與社會關懷，是台灣文化軟實力的具體體現，期盼文學之光持續照耀台灣。
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