奧萬大過生日迎暑假 「這6天」入園只要10元

炎炎夏日，最適合上山踏青避暑，南投仁愛奧萬大國家森林遊樂區為慶祝開園31歲生日並迎接暑假，7月1日至6日推出入園門票10元的銅板價優惠，廣邀民眾一起來為奧萬大慶生，也能深入大自然，舒緩緊繃身心，體驗不同的森活假期。

林業及自然保育署南投分署長李政賢指出，奧萬大遊樂區位居中高海拔山區，因海拔高度約1200公尺，平均氣溫比平地低5至8℃，入夏後氣候涼爽怡人，能深入山林大口呼吸芬多精、森林浴，還能觀瀑，是暑假踏青避暑的好地方。

而奧萬大遊樂區於1994年7月1日開園，近年雖受颱風、豪雨等極端氣候影響，造成「好漢坡步道」、「清水溪橋」等重要遊憩設施受損，但為提供更好的遊客體驗服務，在園方努力維護下，現已全面修復，也順利趕上即將到來的31歲生日。

該分署表示，為慶祝奧萬大31歲生日，並鼓勵國人利用暑假跟親友多到戶外活動，將於7月1日（二）至6日（日）限時6天推出入園門票10元的優惠措施，廣邀大家一起來為奧萬大慶生，也歡迎民眾在暑假安排至奧萬大住宿或踏青旅遊。