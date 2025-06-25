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歷經疫情祝融 擊樂劇場「泥巴」9月起新版巡演

中央社／ 台北25日電

歷經疫情與火災淬鍊，朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「泥巴」將改版推出。2022年底發生倉庫火災，使布景道具付之一炬，這次堪稱浴火重生的「泥巴」，將繼續讓更多觀眾感動。

藝術總監朱宗慶今天在朱宗慶打擊樂團發布的新聞資料中表示，擊樂劇場「泥巴」以對這塊土地的質樸情懷，引發觀眾高度共鳴。他說，「泥巴」的核心就是家與初衷，對於經歷社會歷練的觀眾來說，自然能夠共感，很期待2025年「泥巴」浴火重生，繼續讓感動回歸。

朱宗慶打擊樂團2019年推出擊樂劇場作品「泥巴」，從苗栗蘆竹湳的家園情懷出發，揉合陶藝與打擊樂的跨界創新，探尋投身熱情的「變與不變」，深深打動上萬名觀眾。2021年「泥巴」再演，成為樂團成立35週年重點作品；這次則將推出第3版。

由於2022年底朱團倉庫火災，「泥巴」布景道具付之一炬，這次「再出發」可說是一次全面性的大幅改版，有超過半場演出內容都是全新創作。導演李小平與編劇邢本寧翻修腳本，藉由「火」與「光」的斑斕意象，展現故事原型瓷林董事長林光清製陶奮鬥人生和故鄉情。

2025朱宗慶打擊樂團擊樂劇場「泥巴」將從9月25日至28日在台北國家戲劇院，10月18日在苗北藝文中心演藝廳，10月25日及26日在台中國家歌劇院大劇院，11月22日及23日在高雄衛武營歌劇院演出。

樂團 朱宗慶 劇場

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