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年輕族群罹大腸癌機率大增 醫曝吃太多「這類食物」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國人飲食受到西化影響，年輕人喜愛速食類，這類高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多，增加罹患大腸癌的機會。記者廖靜清／攝影
國人飲食受到西化影響，年輕人喜愛速食類，這類高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多，增加罹患大腸癌的機會。記者廖靜清／攝影

最新國人十大死因統計，癌症已連續43年蟬聯第一，而大腸癌持續21年高居十大癌症死因前三名，去年有7,007人死於結腸、直腸與肛門癌。台灣的大腸癌發生率居亞洲第一，遠高於鄰近的日本、南韓，基隆長庚胃腸科主治醫師錢政弘表示，大腸癌是吃出來的病，國人飲食西化，多肉少纖維是罹癌關鍵。

錢政弘表示，現代人生活壓力大，不良的飲食習慣、生活作息都會影響腸道菌群的失衡、壞菌增生。尤其，年輕人喜愛漢堡、薯條、披薩，這類高脂肪、紅肉與加工食品攝取過多，也會破壞腸道菌叢，過多的壞菌會對腸胃道產生負面影響，導致便秘、腹瀉、腸躁症、腸道發炎等，甚至大腸直腸癌。

錢政弘以一名個案為例，年僅39歲的女性，吃一點東西就覺得腹脹，半年內肚子大得像孕婦、大便稀軟不成形，以為只是吃太油而未加以留意。後來就診進行電腦斷層後，驚覺確診大腸癌，而且一發現就是晚期，降低五年存活率。

排便習慣改變、腹脹不適等問題時，可能是大腸癌的警訊，錢政弘提醒，排便模式超過二周有異常、交替出現腹痛或腹瀉、糞便細如鉛筆或感覺排不乾淨，應盡早就醫檢查，避免錯過黃金治療時間。近年來，45至49歲大腸癌發生率上升近1.5倍，全國40至44歲大腸癌發生率更是增加了1.7倍。

大腸癌過去多發生於50歲以上中高齡者，如今明顯年輕化，部分患者甚至年僅30多歲。錢政弘表示，年輕患者常因症狀不明顯，容易忽略腹痛、腹瀉、便祕、食欲不振等警訊，導致確診時多已進入中晚期，增加治療困難與死亡風險。

大腸癌該如何預防？錢政弘建議，可以從調整生活習慣以及定期健康檢查著手。飲食方面，應多攝取蔬菜水果、高纖食物，並少油少鹽、減少攝取紅肉及加工食品。另外，國外研究指出，飲用優酪乳與降低大腸癌發生率有正相關；優酪乳中的益生菌、乳酸菌可降低瘜肉形成、降低腸道發炎。

生活習慣 大腸癌

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