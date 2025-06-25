暑假到台南天文館摘星 還有嘉年華集章抽大獎

就要放暑假了，台南市年度天文盛事天文嘉年華「南瀛仲夏摘星趣」28日周六將在南瀛天文館登場。最吸睛的「摘星市集」將集結在地小農、社區組織及跨域博物館等超過30個特色攤位，打造結合美食、手作、農產與天文科普的星光盛會。

台南天文嘉年華是每年南台灣不能錯過的重大天文活動，期間有受到廣大天文迷注目的8月12日英仙座流星雨、9月8日月全食觀測活動外，今年更推出「時空探險王」任務集章，串聯南瀛天文館、市立博物館、山上花園水道博物館、兒童科學館、左鎮化石園區、噍吧哖事件紀念園區等6處特色博物館，只要持著此次活動專屬集章護照至各個館舍完成任務蓋章，即可獲得豐厚獎品的抽獎資格，獎品包含Nintendo Switch 2、iPad等多項好禮。

教育局長鄭新輝指出，南瀛天文館開館至今推出的天文推廣課程不計其數，而天文嘉年華系列活動更是年年推陳出新；今年不只有好玩有趣的夜宿營隊課程，還有「火星基地實驗室DIY」手作課程，內容包含硝化糖火箭製作與火星車降落設計，透過相關原理介紹，讓你飛天遁地間了解科學家探索宇宙的秘辛。開幕活動當天還有「星景攝影展」開幕講座、「天文知識探險家」科學講座，邀請大家一起踏上宇宙探索的奇幻旅程。

南瀛天文館長何秋蓮說，6月28日開幕當天不僅有豐富精采的舞台活動與別具風格的摘星市集，還有兼具趣味與學習的闖關活動可以體驗，只要持闖關卡至遊戲攤位闖關通過或市集攤位消費滿50元，即可集章1次，集滿10個章可轉1次摘星搖獎機。