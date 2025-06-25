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全家吃保健品助排便竟罹患「黑腸症」 醫：功能已退化

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
腸胃科醫師詹宜學在臉書粉專指出，一位年約65歲女性長期便秘，女兒幫她採購了健康食品、綜合酵素、中草藥等幫助排便的食品，全家服用後竟罹患「黑腸症」。示意圖。圖／123RF
腸胃科醫師詹宜學在臉書粉專指出，一位年約65歲女性長期便秘，女兒幫她採購了健康食品、綜合酵素、中草藥等幫助排便的食品，全家服用後竟罹患「黑腸症」。示意圖。圖／123RF

一位年約65歲女性長期便秘，女兒幫她採購健康食品、綜合酵素、中草藥等幫助排便食品，該名女性每年固定進行健康檢查，但檢查發現，全家都出現黑腸症。醫師表示，原因是全家都以為這些產品能幫助排便，對腸道有益。

腸胃科醫師詹宜學在臉書粉專指出，此名女性第1次就醫時，原因是長期便秘，她擔心大腸是否出問題，於是安排了人生第1次的大腸鏡檢查。雖然她非常配合清腸指示，但那次的清腸效果還是有些不理想。

詹宜學指出，隔年檢查發現清腸結果比第一年好，但是出現大腸黏膜黑色素沉澱，也就是所謂的黑腸症。

什麼是「黑腸症」？詹宜學說，黑腸症是種大腸壁色素沉澱造成的疾病，成因是長期服用瀉藥或刺激性保健品等，導致大腸上皮細胞受損，且被巨噬細胞吞噬，因此腸道粘膜會呈現深棕色的色素沉澱現象。它本身是良性，不會引起疼痛，但腸道功能已經開始退化。

現代人便秘嚴重、腸子愈無力，長期下來反而更依賴排便產品。詹宜學說，通常停止使用瀉藥，腸子就會慢慢恢復光澤，基本上，只要停止使用綜合酵素等產品後，腸道有機會可以恢復，但仍搭配改變生活習慣。

詹宜學說，建議個案從以前喝茶的習慣改為多喝水，增加攝取纖維 ，這一年個案改吃素食，搭配運動，並將綜合酵素、幫助排便的中草藥等綜合保健食品，改為單純補充益生菌，且減少攝取加工食品，多吃原型食物。

詹醫師說，腸胃道是營養吸收的主要器官，若能保持腸道的健康，就能擁有健康的身體；腸道不只是人體營養吸收，它更是免疫的重要根基。

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