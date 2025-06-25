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天氣驟變！北市先發36度高溫提醒 下午發布山區暴雨警示

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府接近中午時，發布高溫即時天氣提醒。圖／北市府提供
台北市政府接近中午時，發布高溫即時天氣提醒。圖／北市府提供

台北市政府接近中午時，發布即時天氣提醒，11時32分針對台北市中正、大安、中山及內湖區發布橙色高溫資訊，有連續出現36℃高溫的機率。

中午時，北市最高溫為科教館站34.8℃，下午2時左右高溫達36℃以上。因天氣較悶熱，體感溫度較高，提醒白天外出請注意防曬及補充水分、預防熱傷害。

到了下午，北市對雙溪(雙溪淨水場至聖人瀑布)發布災防告警，持續時間至16時31分。北市府指出，由於該區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，請民眾留意溪水暴漲，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

另外，市警局已通報士林分局立即派遣雙溪水域沿線文林、蘭雅、芝山岩、溪山、翠山派出所派員前往加強巡視沿線水位及有無民眾溯溪、釣魚、戲水情況加強勸離。消防局也已派遣車組前往巡邏示警。

高溫 北市府

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