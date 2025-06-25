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說好的國產優先？立委爆紀念品標「大陸製造」 台鐵回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
立法委員王美惠。（王美惠辦公室提供）
立法委員王美惠。（王美惠辦公室提供）

立法委員王美惠25日於立法院交通委員會質詢台鐵公司，針對其5月29日便當節記者會中，發放之紀念品標示，台灣設計、「大陸製造」一事，提出強烈質疑，要求台鐵公司正視「產地標示」與「支持國貨」的重要性。對此，台鐵董事長鄭光遠表示，未來相關紀念品將全面優先選用台灣製造，避免類似情況再次發生。

王美惠指出，台鐵公司近日舉辦活動，所提供的紀念品雖標榜「台灣設計」，卻標示為「大陸製造」，引發疑慮。她當場質詢：為何標示為「大陸製造」，而非明確標示為「中國製造」？台鐵公司難道是要刻意矮化台灣國格 ?

王美惠進一步追問，台鐵相關標案是否原本就未要求國產製造？還是廠商當初承諾台灣生產，最終卻變成中國製造？呼籲政府機關應以實際行動支持國內廠商。

王美惠強調，台鐵這次的紀念品-包包掛鉤，並非獨家專利技術之物品，應優先選擇本地製造廠商，以創造本土就業機會與產業利潤，「身為國營企業，更應帶頭支持MIT-台灣製造」。

對此，鄭光遠當場承諾，未來相關紀念品將全面優先選用台灣製造，並強化標案管理與產地審查機制，避免類似情況再次發生。

紀念品 王美惠 台鐵

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