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高雄那瑪夏秘境「嗡嗡大峽谷」設備破敗 民眾涉險賞景

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
那瑪夏區「嗡嗡大峽谷」有座「呼喚台」，過去讓原住民族人隔著峽谷大聲呼喚、報平安，但呼喚台15年前遭八八風災摧毀後，如今破敗不堪、僅剩基座。圖／史文展提供
那瑪夏區「嗡嗡大峽谷」有座「呼喚台」，過去讓原住民族人隔著峽谷大聲呼喚、報平安，但呼喚台15年前遭八八風災摧毀後，如今破敗不堪、僅剩基座。圖／史文展提供

高雄那瑪夏區「嗡嗡大峽谷」為當地秘境，該處有座「呼喚台」過去讓原住民族人隔著峽谷大聲呼喚、報平安，但呼喚台15年前遭八八風災摧毀後，如今破敗不堪、僅剩基座，周邊雜草叢生，連登上呼喚台的步道都缺乏邊坡護欄，近年已有不少遊客涉險登上平台，議員認為整修工程應儘速啟動，維護民眾生命安全。

嗡嗡大峽谷為那瑪夏秘境之一，「嗡嗡」在布農族語即為深潭之意，民眾沿著台29線往山區走，能見到由舊山路改建成的「呼喚台步道」，沿著步道登階約10分鐘能踏上呼喚台，一覽由巨石、深潭和瀑布組成的峽谷地形，而「呼聲」也是布農族勇士狩獵豐收的慶祝方式，近年來不少遊客會在步道觀景台高聲吶喊、釋放壓力。

早期交通未便利時，那瑪夏當地原住民族人會在嗡嗡大峽谷步道處停留，並對峽谷呼喊，傳達給遠方的部落家人稱快到家了，過去政府曾建置一座呼喚台，台上搭建涼亭供休憩使用，但2009年八八風災將涼亭摧毀，設施幾乎全數毀壞，僅剩呼喚台原基座維持在原地超過15年，步道周邊雜草叢生。

市議員陳幸富表示，呼喚台破敗不堪，平台周邊欄杆、下方階梯、斜坡道都年久失修，均風化破損，步道旁的側邊坡也缺乏安全欄杆，中央在10年前曾補助整修過，但經年風災摧殘之下，步道已有安全疑慮，應儘速整修。一名吳姓山友表示，上周日連日豪雨導致落石砸毀步道，阻礙通行，一旁的欄杆用封條圍住，相當危險。

市長陳其邁今年3月曾前往嗡嗡大峽谷視察，陳幸富、那瑪夏區區長孔賢傑和那瑪夏區民代表會均針對景觀設施、道路優化、木棧步道重新鋪設等提出建議，陳指示各單位加緊處理。觀光局表示，因今年度觀光署補助經費用罄，將提報明年度計劃，原民會補助建置安全欄杆則會在近期施工完成。

那瑪夏區公所表示，目前已向交通部觀光署申請經費，施作呼喚台平台整修、周邊安全仿木欄杆整修，並整建呼喚台階梯、斜坡道、進入步道下邊坡側安全欄杆280公尺，同時加裝步道防滑設施，總經費889萬，地方配合款320萬。另外也向市府原民會爭取步道下邊坡側新增80公尺安全欄杆，經費約100萬。

原民會表示，嗡嗡大峽谷步道下邊坡側將增設約80公尺的安全護欄，另一處位在南沙魯里的海畢斯文化空間棧道也有多處損壞，原有舖面將全數拆除，改以止滑塑木材質鋪設，2項工程總經費約260萬元，已進行規劃設計，預計7月發包，最快9月底完工。

那瑪夏區「嗡嗡大峽谷」有座「呼喚台」，過去讓原住民族人隔著峽谷大聲呼喚、報平安，但呼喚台15年前遭八八風災摧毀後，如今破敗不堪、僅剩基座。圖／史文展提供
那瑪夏區「嗡嗡大峽谷」有座「呼喚台」，過去讓原住民族人隔著峽谷大聲呼喚、報平安，但呼喚台15年前遭八八風災摧毀後，如今破敗不堪、僅剩基座。圖／史文展提供
政府過去曾建置一座呼喚台，台上搭建涼亭供休憩使用，但2009年八八風災將涼亭摧毀，設施幾乎全數毀壞，僅剩呼喚台原基座維持在原地超過15年。圖／史文展提供
政府過去曾建置一座呼喚台，台上搭建涼亭供休憩使用，但2009年八八風災將涼亭摧毀，設施幾乎全數毀壞，僅剩呼喚台原基座維持在原地超過15年。圖／史文展提供
山友表示，上周日連日豪雨導致落石砸毀呼喚台步道，阻礙通行，一旁的欄杆用封條圍住，相當危險。記者宋原彰／翻攝
山友表示，上周日連日豪雨導致落石砸毀呼喚台步道，阻礙通行，一旁的欄杆用封條圍住，相當危險。記者宋原彰／翻攝

那瑪夏 原民會 原住民族

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