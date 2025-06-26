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溫水洗淨便座怎麼挑？「4招」找到白金獎夢幻舒適體驗

聯合線上／ 林啟芬

很多人到日本旅遊，都會對日本「到處都是用溫水洗淨便座」感到印象深刻，從高級飯店、賣場、到一般店家、觀光車站和公廁，大部分都有溫水洗淨便座，而且功能齊全，讓不少台灣旅客大呼：「日本的公廁比我家廁所還舒適！」

日本處處設置溫水洗淨便座，為旅客留下好印象。 圖／左：Shutterstock 右：Panasonic提供
日本處處設置溫水洗淨便座，為旅客留下好印象。 圖／左：Shutterstock 右：Panasonic提供

溫水洗淨便座溫熱、水洗、乾淨的感覺，讓人用過就回不去了！近年溫水洗淨便座在台灣家庭也越來越普及，許多民眾都渴望家有一台，因為：「家裡有長輩，彎腰會比較吃力，用這個上完廁所可以直接清潔好，會比較方便」、「生理期用溫水沖洗，感覺比較乾淨」、「長輩皮膚比較薄，又有痔瘡，使用這個可以減少摩擦」、「老婆懷孕的時候挺著大肚子，使用溫水洗淨便座可以減少轉身擦拭的不便，真的乾淨又舒服！」、「我本人有點潔癖，可以直接沖洗的話，當然是最棒的」

掌握4要點，舒適體驗全面升級
溫水洗淨便座百百種，價格差很多，又分成瞬熱式、儲熱式，究竟該如何挑選？是否有哪些細節很重要卻容易被忽略？衛浴設備專家何紹瑋建議民眾在選購時，可以掌握4大要點：

1.優先挑選抑菌檢驗合格的產品
溫水洗淨便座的清潔衛生，是許多人的疑慮，日本品牌產品開發較早，普及率高，衛生安全技術成熟，品質較有保障，建議挑選抑菌效果通過專業檢測合格的產品，使用起來才安心。

圖／聯合新聞網提供
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2.熟齡友善，長輩接受度高
台灣逐漸步入超高齡社會，選擇溫水洗淨便座時必須考量長輩的使用友善度，例如：長輩彎腰不方便、久坐腳會麻、不適合用衛生紙多次擦拭、對電器使用不熟悉……等，在選購時須留意便座乘坐時的舒適度，遙控器是否標示清楚、操作簡單等細節。

圖／聯合新聞網提供
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3.舒適省電，瞬熱 > 儲熱
市面上的溫水洗淨便座分為瞬熱式、儲熱式兩種：儲熱式就像熱水瓶一樣，會不斷加熱保溫；瞬熱式好比熱水器，使用時才加熱，不只相對省電，而且流出來的水都是水管裡面新鮮乾淨、較衛生的活水，能同時兼顧舒適和省電兩個目標。

圖／聯合新聞網提供
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4.安裝與售後服務完善
很多人透過網路平台購買溫水洗淨便座，收到後才發現自己不會裝，或是家裡的馬桶型號根本不能安裝！因此在購買時，廠商提供的安裝和售後服務很重要，由專業師傅安裝，可避免許多潛在問題和麻煩，需要維修時，問題能獲得快速解決，才不會造成生活上的不便。

Panasonic溫水洗淨便座兼具衛生、舒適、省電、熟齡友善等優點。 圖／聯合新聞網提供
Panasonic溫水洗淨便座兼具衛生、舒適、省電、熟齡友善等優點。 圖／聯合新聞網提供

全方位溫水便座！兼顧舒適、衛生、省電
日本國際牌Panasonic溫水洗淨便座在台灣銷售第一*¹、深受消費者好評，Panasonic瞬熱抑菌溫水洗淨便座，無論是噴嘴，或是肌膚接觸到的便圈，皆經測試強效抑菌達99%*²。便座表面採用Ag+銀離子抑菌技術，通過台灣SGS與日本SIAA嚴格檢測，有效抑制細菌生長；不鏽鋼噴嘴還會在「著座後」、「使用前」和「使用後」進行三次自體洗淨，徹底除污，讓生理期女性、坐月子的產婦使用起來更安心。搭配雙核心日本瞬熱技術，立體對流，一秒速熱，不只恆溫舒適，而且衛生又省電！

針對熟齡族群，Panasonic【纖薄美型】超薄型便座，符合人體工學，可以減輕長輩乘坐時的腿部負擔，搭配大面板遙控器，中文標示清楚、一目了然，讓長輩更容易上手；還有快速烘乾功能，上完廁所後不用起身彎腰，就可以一條龍處理到好，減少衛生紙擦拭的次數，呵護長輩脆弱的肌膚。

此外，Panasonic於全台有28個直營服務中心及超過271家授權服務店(截至2025年5月)，為業界最多，並連續兩年獲得讀者文摘「家電售後服務與直營維修中心」類別的白金獎，消費者只要打電話或上網預約，就能獲得快速地回應，安裝、維修免煩惱！2025/4/10到8/19，購買Panasonic瞬熱式指定機種，享限時回饋價 $8,990 元(原價 $10,900元) ，全系列買就送基本安裝和好禮，旗艦機種登錄再送Panasonic電風扇，寵愛家人趁現在！

2025/4/10至8/19，購買Panasonic瞬熱式指定溫水洗淨便座，享限時回饋價 $8,990 元，再送基本安裝及好禮。 圖／聯合新聞網提供
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2025/4/10至8/19，購買Panasonic溫水洗淨便座旗艦機種，登錄送Panasonic電風扇，再送基本安裝及好禮。 圖／聯合新聞網提供
2025/4/10至8/19，購買Panasonic溫水洗淨便座旗艦機種，登錄送Panasonic電風扇，再送基本安裝及好禮。 圖／聯合新聞網提供

*¹根據台灣GfK銷售量調查報告，自2015-2024年12月台灣銷售第一。
*²【實驗機構】中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心【實驗方法】GB21551.1-2008、GB21551.2-2010 【實驗目的】抑制表面附著的細菌繁殖與生長【抗菌方法】 樹脂中摻入無機抗菌劑【實驗結果】抗菌率≥99%(大腸桿菌和金黃色葡萄球菌)，並符合溶出安全性要求【注意事項】便座表面若沾滿了灰塵或油漬，抗菌效果略有差異。洗淨噴嘴之除菌部分為噴嘴表面 【測試機構】（財）日本食品分析中心、中國科學院理化技術研究所抗菌材料檢測中心 【測試方法】噴嘴溫水清潔試驗法 【除菌方法】使用溫水沖洗表面去除(試驗用細菌：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌) 【測試結果】洗淨1分鐘後抑制達99%。

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