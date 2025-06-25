明年健保總額成長率待政院核定 健保會決議9月下旬討論
衛福部針對明年健保總額成長範圍，研擬高推估為5.5%，低推估為2.942%，現已送至行政院國發會進行審議。衛福部健保會今天舉行會議，針對明年健保總額協商程序進行討論，健保會執行秘書周淑婉說，明年健保總額成長範圍雖以送至行政院審議，但目前尚未核定，一旦核定後，就會舉行討論會議。
周淑婉指出，健保總額分為醫院、西醫基層、中醫、牙醫四大部門，目前相關部門都在針對明年總額進行研議，今天會議決議預計8月27日舉辦總額協商會前會，並於8月28日正式提出，9月24日進行協商會議，由各部門、健保署及委員提出看法，加以討論。
若採取高推估5.5%方案，安全準備金將不足一個月，恐面臨保費調漲壓力。衛福部長邱泰源日前表示，基本上不會到需要調高保費，且一定會努力讓成長率高，如保持與今年一樣的成長率，安全準備金稍微有點不足，但這個很容易可以填補過來。
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