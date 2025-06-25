台鐵EMU3000型新自強號座椅難坐 估117年全面更換

曾獲多項設計獎的台鐵EMU3000型新自強號2021年引進，去年8月完成總計600輛交車，但該列車座椅過去頻被抱怨不舒適。台鐵公司去年委由廠商重新設計，但遭立委黃國昌批評要花1億8450萬改善，意謂當年投標過程有瑕疵，要求台鐵盡快了解狀況。台鐵董事長鄭光遠今證實，調整過的座椅預計年底前把模組做出來，並經過2-3個月的測試體驗，估計117年可全面更換。

為提高運能，台鐵添購新車逐步汰換舊型車種並投入營運，首批12輛EMU3000型新自強號列車車廂2021年7月30日於花蓮港卸載，歷經4年，於今年8月6日完成最後一編列車卸載作業，總計600輛EMU3000型新自強號全數交車。

EMU3000型新自強號外觀曾獲日本Good Design最佳世界百大、德國iF設計大獎，但引進後，不少民眾反應列車座椅難坐、手機充電座位於座椅下方不便、杯架凹槽太淺等問題。交通部長陳世凱10月於立法院備詢也表示，他搭乘後也有相同經驗及感覺，會要求台鐵改善。

台鐵公司指出，先前委請專業廠商優化椅背設計，更符合人體工學，希望收集民眾乘坐意見，因此開放民眾試坐投票。此次設計除強化腰部支撐與包覆性，因應民眾需求，也於座椅扶手處增設USB TYPE-A及TYPE-C充電插座，增加便利性。