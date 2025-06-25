快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

「難再重獲大眾信任」…國分太一爆醜聞5天後 TOKIO宣布解散

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵漲價後 運量少2%營收增24% 新董座鄭光遠：未來定期討論票價機制

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
台鐵票價6/23起已調漲，新董座鄭光遠今天在立法院表示，漲價後至今初步數據運量減少2%，但營收增加24%。記者曾原信／攝影
台鐵票價6/23起已調漲，新董座鄭光遠今天在立法院表示，漲價後至今初步數據運量減少2%，但營收增加24%。記者曾原信／攝影

台鐵長年虧損，公司化後總算盼來近30年的首次調漲票價，本周一6/23已正式上路，盼能改善台鐵營收。旅客雖對台鐵漲價正反聲音都有，但台灣台鐵新任董事長鄭光遠今天在立法院強調，未來會定期討論票價機制。

台鐵票價調漲對營運有何改變？鄭光遠說，目前因為調整才剛上路，初步數據是運量減少2%，但營收增加24%，跟原本規畫是一樣的。他也說，未來會定期討論票價機制。

台鐵票價6/23起平均漲幅26.8%，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，例如台北至花蓮自強號票價，從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元，台北至高雄自強號從843元漲到994元，台北至台中自強號從375元漲到500元；區間車部分，台北至基隆從41元漲至62元，台北至新竹從114元漲至163元。

自強號 票價 台鐵

延伸閱讀

台鐵新董座宣示：調高員工夜間津貼與主管加給約3-5成 朝下半年實施

接棒高鐵董座 史哲：像公開考試、2027年交卷

鄭光遠轉任台鐵吐心聲「不委屈」 挺史哲接棒高鐵

「降薪救火」接掌台鐵 鄭光遠：沒有委屈、很樂意接受

相關新聞

又有熱帶性低氣壓生成！撲台機率曝光

中央氣象署表示，位於海南島東方的熱帶擾動今天下午2時增強為熱帶性低氣壓TD04，目前以每小時11公里速度，向西進行。

天氣驟變！北市先發36度高溫提醒 下午發布山區暴雨警示

台北市政府接近中午時，發布即時天氣提醒，11時32分針對台北市中正、大安、中山及內湖區發布橙色高溫資訊，有連續出現36℃...

熱爆！34度高溫北市大同區4571戶停電沒冷氣 台電：下午3時復電

中央氣象署數據，今天中午12時北市測得34度、體感飆到39度，不料，北市大同區4571戶停電，造成完全無法吹冷氣狀況，惹...

「弟弟」怎麼洗才乾淨？泌尿醫教正確5步驟：別讓細菌住五星飯店

每年夏天一到，泌尿科診間就迎來一波「弟弟搔癢潮紅潮」。

還缺什麼？緊急避難包6大必備項目 消防署建議放置處：必須一拎就走

近日避難包因為受到地震預言影響，而廣受民眾討論及購買，內政部消防署除澄清未對外建議緊急避難包的品牌或認證商品的規格，也在「消防防災館」網站上列出6大避難包的必備用品，呼籲民眾每半年可檢查一次避難包的項目內容。

紅通通不代表好吃！農業部公開水蜜桃甜度密碼 3秘訣買到香甜爆汁款

夏日炎炎，正是水蜜桃盛產的季節。農業部近日特別提醒民眾，一般認為「水蜜桃紅了就代表甜」的觀念其實是錯誤的迷思，因為果皮紅潤的程度其實與品種有關，並不能作為甜度或成熟度的指標。為幫助大家挑選香甜多汁的水蜜桃，農業部貼心分享三大挑選原則，保證不挑錯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。