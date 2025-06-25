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台鐵漲價後 運量少2%營收增24% 新董座鄭光遠：未來定期討論票價機制
台鐵長年虧損，公司化後總算盼來近30年的首次調漲票價，本周一6/23已正式上路，盼能改善台鐵營收。旅客雖對台鐵漲價正反聲音都有，但台灣台鐵新任董事長鄭光遠今天在立法院強調，未來會定期討論票價機制。
台鐵票價調漲對營運有何改變？鄭光遠說，目前因為調整才剛上路，初步數據是運量減少2%，但營收增加24%，跟原本規畫是一樣的。他也說，未來會定期討論票價機制。
台鐵票價6/23起平均漲幅26.8%，票價漲幅費率採遞遠遞減計算，例如台北至花蓮自強號票價，從440元漲至583元，台北至台東自強號票價從783元漲至936元，台北至高雄自強號從843元漲到994元，台北至台中自強號從375元漲到500元；區間車部分，台北至基隆從41元漲至62元，台北至新竹從114元漲至163元。
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