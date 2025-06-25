聽新聞
0:00 / 0:00
台鐵新董座宣示：調高員工夜間津貼與主管加給約3-5成 朝下半年實施
台鐵員工長期不滿薪資問題，甫從台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠今天在立法院表示，將會調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，其中夜間津貼約增加33%，主管加給規畫總量增加50%，並朝今年下半年開始實施。
鄭光遠從高鐵董座接下台鐵董座後，外界有聲音認為他降薪救火很委屈，但鄭光遠今不僅回應外界指「很樂意接受，也立即檢討台鐵相關待遇相對差的沉苛。
台鐵產業工會今天說，台鐵歷經許多變革，員工待遇仍停滯，這是新董座上任應改善的首件事，呼籲提高夜間津貼與危險津貼。
鄭光遠今天說，台鐵員工目前的夜間津貼是8年前訂定的每晚120元，預計調整方向將會符合目前物價波動，約增加33%，初步規畫會提升為160元。另外有關主管加給部分也是這次規畫調整的方向，規畫總量增加50%，目前是朝此方向努力。
早在鄭光遠接任台鐵董座前，台鐵產工就表示，台鐵百年老店在歷經許多變革至今，員工待遇依然停滯許多，造成員工士氣低迷，是鄭光遠上任要改善的第一件事，因為工作型態跟高鐵還是有所區別。產工呼籲，台鐵絕大多數的員工都會輪班跨夜工作，以及從事更廣泛的危險性工作，應提高台鐵員工的夜間津貼與危險津貼。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言