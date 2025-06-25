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台鐵新董座宣示：調高員工夜間津貼與主管加給約3-5成 朝下半年實施

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導
立法院交通委員會上午就「交通部觀光署、國營臺灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，並備質詢。台鐵董事長鄭光遠受質詢。記者曾原信／攝影
立法院交通委員會上午就「交通部觀光署、國營臺灣鐵路股份有限公司及台灣高速鐵路股份有限公司人事調整及新任首長之業務展望」進行專題報告，並備質詢。台鐵董事長鄭光遠受質詢。記者曾原信／攝影

台鐵員工長期不滿薪資問題，甫從台灣高鐵轉任台鐵董事長的鄭光遠今天在立法院表示，將會調整台鐵員工的夜間津貼與主管加給，其中夜間津貼約增加33%，主管加給規畫總量增加50%，並朝今年下半年開始實施。

鄭光遠從高鐵董座接下台鐵董座後，外界有聲音認為他降薪救火很委屈，但鄭光遠今不僅回應外界指「很樂意接受，也立即檢討台鐵相關待遇相對差的沉苛。

台鐵產業工會今天說，台鐵歷經許多變革，員工待遇仍停滯，這是新董座上任應改善的首件事，呼籲提高夜間津貼與危險津貼。

鄭光遠今天說，台鐵員工目前的夜間津貼是8年前訂定的每晚120元，預計調整方向將會符合目前物價波動，約增加33%，初步規畫會提升為160元。另外有關主管加給部分也是這次規畫調整的方向，規畫總量增加50%，目前是朝此方向努力。

早在鄭光遠接任台鐵董座前，台鐵產工就表示，台鐵百年老店在歷經許多變革至今，員工待遇依然停滯許多，造成員工士氣低迷，是鄭光遠上任要改善的第一件事，因為工作型態跟高鐵還是有所區別。產工呼籲，台鐵絕大多數的員工都會輪班跨夜工作，以及從事更廣泛的危險性工作，應提高台鐵員工的夜間津貼與危險津貼。

高鐵 台鐵 主管

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