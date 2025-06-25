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大同區4571戶停電 台電：今午1點全數復電

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
示意圖，圖讀者提供
示意圖，圖讀者提供

台北市大同區一帶今天上午11時33分發生停電台電表示，有4571戶受影響，派員搶修於12時53分全數復電。

台電表示，今日上午11時33分因台北瓦斯公司挖損台電饋線，造成台北市大同區一帶共4571戶發生停電，台電獲報後立即派員搶修，先於12分鐘內，隔離故障區間後復電4511戶，並於12時53分全數復電。

台電表示，今天中午11時33分停電範圍為台北市大同區民權西路、重慶北路二段、寧夏路、延平北路二段等一帶。

台北瓦斯公司挖損台電的饋線。圖／台電提供
台北瓦斯公司挖損台電的饋線。圖／台電提供

台電 停電

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