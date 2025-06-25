聽新聞
0:00 / 0:00
大同區4571戶停電 台電：今午1點全數復電
台北市大同區一帶今天上午11時33分發生停電，台電表示，有4571戶受影響，派員搶修於12時53分全數復電。
台電表示，今日上午11時33分因台北瓦斯公司挖損台電饋線，造成台北市大同區一帶共4571戶發生停電，台電獲報後立即派員搶修，先於12分鐘內，隔離故障區間後復電4511戶，並於12時53分全數復電。
台電表示，今天中午11時33分停電範圍為台北市大同區民權西路、重慶北路二段、寧夏路、延平北路二段等一帶。
【2025報稅季來了】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言