快訊

美國情資打臉川普？評估報告伊朗「核設施沒被摧毀」

這個月不是平靜期！農曆六月12生肖運勢全翻轉 你準備好了嗎？

浪貓「把電線當鋼索走」加速狂奔 直擊片瘋傳專家揪亮點：這不是貓

聽新聞
0:00 / 0:00

懶人包／幫友代購涉及「錢」就違法 出國買藥防雷9大QA

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
出境若攜帶自用的處方藥或管制藥品，需隨身攜帶處方箋或證明文件。圖／食藥署提供
出境若攜帶自用的處方藥或管制藥品，需隨身攜帶處方箋或證明文件。圖／食藥署提供

暑假將至，出國旅遊旺季到，不少民眾出國會尋覓國內買不到或價格划算的藥妝品。食藥署副署長林金富說，不管是食品、藥品、醫材、化妝品等待回國後都「僅限自用」，不得販售，如果幫朋友代購，一旦有涉及轉「售」就可能違法，產品若非自用應要在邊境依法查驗，經查有轉售事實，將會違法受罰，近5年已累積裁罰2045萬元。

聯合報整理九大QA避免民眾出國購買食品、藥品回國時，違反規定。

Ｑ1：從國外買回食品，有什麼規定？

Ａ1：食藥署食品組副組長蕭惠文表示，把國外食品帶回國時，把握兩大原則「限量、僅自用不能販售」。

1. 錠狀、膠囊狀食品每一種最多12瓶、罐、包、袋；並且合計不可超過36瓶

2.一般食品限制價值1000美元（約新台幣29500元）以下，且總重量需在6公斤以內

蕭惠文表示，民眾自國外購入食品，如果不是自用，被發現轉賣、販售等行為，將違反食安法，可處最低3萬元，最高300萬元罰鍰。據食藥署統計，近五年相關案件共781件，有744件已經裁處，總裁罰金額已達2045萬元，裁處金額最高為20萬元。

Ｑ2：一般食品有什麼不能從國外帶回？

Ａ2：食藥署副署長林金富表示，自國外帶回的食品，除了要留意食藥署的錠狀、膠囊狀食品以及一般食品的總量管制以外，品項上需要注意農業部規範，避免攜帶肉品或是含肉食品入境，首次違規即可開罰20萬元，若第2次違規將可開罰至100萬元。

Ｑ3：可以從國外買藥回台灣嗎？

Ａ3：食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示「可以」。

不少人會詢問，日本有些是以「保健食品」販售，但在台灣是以「藥品」管理，該怎麼攜帶？黃玫甄指出，保健食品、藥品等外觀都是「膠囊錠狀」，因此皆以每種最多只能攜帶12瓶、罐、包、袋、支，合計不超過36瓶的標準計算。

黃玫甄強調，保健食品並非是一般食品，屬於膠囊錠狀食品，因此不得以一般食品的規範，總價在1000美元（約新台幣29500元）以下，且總重量需在6公斤以內之方式計算。

Ｑ4：旅居國外多年，可以攜帶常用的處方藥回台嗎？

Ａ4：食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說「可以」。

入境時，只要有攜帶處方箋，即可攜帶處方藥入境，最多可以攜帶「6個月」的用量入境，如果沒有處方箋，最多只能攜帶「2個月」的用量，處方藥若採寄送回台，需事前向食藥署申請。

如果攜帶的是管制藥品，如安眠藥、抗焦慮、抗癲癇藥物等，一定要持有醫師處方箋才能帶回，且攜帶回國用量最多6個月，且不可郵寄回國。

Ｑ5：幫家人、朋友代購維他命回台，合法嗎？

Ａ5：食藥署副署長林金富表示，幫家人、朋友代買藥品、食品、化妝品等，只要在符合可攜帶規定的量中符合規定，即不涉及違法；但是如果是在網路上，告知網友要國外一趟幫忙代購，一旦有涉及「轉售」的行為，就涉及違法，且在台販售藥品，需具有藥商資格，轉售等同違反藥事法，最高可處200萬元以下罰鍰。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，有些民眾會以為國外以「食品」為名販售，在台灣也是以食品管理，最常被誤會的產品像是銀杏葉、維他命等，銀杏葉在國外常常是以食品販售，但在台灣是以藥品管理；而維他命依照每日攝取限量作為是否當作藥品管理。

黃玫甄說，如果民眾以為銀杏葉是食品，私下販售給他人，就不是以違反食安法的規定開罰，而是以藥事法的規範處理。根據統計，去年查獲網路違法販售藥品共計1012件。若民眾有用藥需求，出國前也可以去外交部領事事務局查詢，旅遊目的是是否有特別藥物規定，以免違法。

Ｑ6：維他命為什麼是藥品？哪些可以帶、哪些不能帶回？

Ｑ6：食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，維他命是可以買回台灣的，但是需要秉持「自用」原則，且需要符合錠狀、膠囊狀食品每一種最多12瓶、罐、包、袋；並且合計不可超過36瓶的規定。

黃玫甄解釋，台灣的維他命以兩種方式管理「食品」與「藥品」，並以「每日攝取量」當作兩者的分界線，只要超過每日攝取量就以藥品管理、低於每日攝取量就以食品管理。

◉ 每日攝取量上限

維他命A：10000 IU或3000微克（µg）

維他命C：1000毫克

維他命D：800 IU

維他命E：400 IU

維他命B1：50毫克

維他命B2：100毫克

維他命B6：80毫克

維他命B12：1000微克（µg）

綜合維生素與礦物質產品（即複方製劑）中，如有任一成分超過上述「每日用量得不以藥品列管之上限」，則以藥品列管。

Ｑ7：可以從國外買醫材嗎？

Ａ7：食藥署醫療器材及化妝品組專門委員楊怡真表示「可以」，但是自國外購買醫材回台，僅能自用不可以販賣，若非自用否則將面臨3萬元以上、100萬元以下罰緩；常見轉賣案例如除毛儀、血壓計、搭配低周波治療器使用的電極貼片。

Ｑ8：所有醫材都要申報嗎？

Ａ8：食藥署醫療器材及化妝品組專門委員楊怡真表示，有8項常見醫材在一定數量內可以有便捷通關，不需要申報。

數量上限及內容分別為：60個OK繃、4條液體OK繃、200支醫用棉棒、60個衛生套（保險套）、120個衛生棉條、60片單一度數的日拋隱形眼鏡（以單一品牌及二種不同度數為限）、1副矯正鏡片、250個醫用口罩。

Ｑ9：從國外購買化妝品回台，有管制嗎？

Ａ9:食藥署醫療器材及化妝品組專門委員楊怡真說，民眾可從國外購買化妝品回台，但是國外化妝品常用玻璃安瓿（AMPOULE）包裝，但這類化妝品必須先向食藥署申請核准才可以輸入。

國外購買化妝品、醫材、食品、藥品帶回國規定。圖／食藥署提供
國外購買化妝品、醫材、食品、藥品帶回國規定。圖／食藥署提供
國外購買醫材僅能供「自用」，不得轉讓或是販售、供他人使用，如有販售最高可罰100萬元以下罰鍰。圖／食藥署提供
國外購買醫材僅能供「自用」，不得轉讓或是販售、供他人使用，如有販售最高可罰100萬元以下罰鍰。圖／食藥署提供
民眾自國外購買食品也僅能供「自用」使用，膠囊錠狀類食品每種最多12瓶、所有合計不得超過36瓶；一般食品上限為6公斤以內且價值需在1000美元以下。圖／食藥署提供
民眾自國外購買食品也僅能供「自用」使用，膠囊錠狀類食品每種最多12瓶、所有合計不得超過36瓶；一般食品上限為6公斤以內且價值需在1000美元以下。圖／食藥署提供
自國外購入醫材供自用，僅有八大類的醫材不需要申報。圖／食藥署提供
自國外購入醫材供自用，僅有八大類的醫材不需要申報。圖／食藥署提供
入境旅客藥品攜帶規定。圖／食藥署提供
入境旅客藥品攜帶規定。圖／食藥署提供
國外購買化妝品帶回國規定。圖／食藥署提供
國外購買化妝品帶回國規定。圖／食藥署提供
從國外買回的食品，僅供自用不得轉售。圖／食藥署提供
從國外買回的食品，僅供自用不得轉售。圖／食藥署提供
入境旅客藥品攜帶規定。圖／食藥署提供
入境旅客藥品攜帶規定。圖／食藥署提供
如果自國外攜帶自用醫材，符合公告的品項以及數量，不需要事前申請核准，如果是未符合公告的品項與數量，應先取得食藥署申請核准。圖／食藥署提供
如果自國外攜帶自用醫材，符合公告的品項以及數量，不需要事前申請核准，如果是未符合公告的品項與數量，應先取得食藥署申請核准。圖／食藥署提供

食藥署 維他命 化妝品

延伸閱讀

不具預防早產+後代男性易罹癌 食藥署廢3婦科藥許可證

陸元琪韓國代購GD周邊喊價1.7萬惹議　爆氣「我不是做慈善」：不再接單

英國下架致癌糖果 食藥署：近3年無輸入台灣紀錄

車模疑打牛奶針亡⋯使用診所增 食藥署：去年共1890家

相關新聞

紅通通不代表好吃！農業部公開水蜜桃甜度密碼 3秘訣買到香甜爆汁款

夏日炎炎，正是水蜜桃盛產的季節。農業部近日特別提醒民眾，一般認為「水蜜桃紅了就代表甜」的觀念其實是錯誤的迷思，因為果皮紅潤的程度其實與品種有關，並不能作為甜度或成熟度的指標。為幫助大家挑選香甜多汁的水蜜桃，農業部貼心分享三大挑選原則，保證不挑錯。

熱爆！34度高溫北市大同區4571戶停電沒冷氣 台電：下午3時復電

中央氣象署數據，今天中午12時北市測得34度、體感飆到39度，不料，北市大同區4571戶停電，造成完全無法吹冷氣狀況，惹...

颱風最快下周生成 粉專：歐模式預測朝台灣東南方海面前進

今年第2號颱風聖帕今天凌晨2時已經減弱為熱帶性低氣壓，至於第3號颱風預期7月初有可能生成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，...

今熱爆恐飆極端高溫！午後雷陣雨範圍更廣 下周不排除颱風生成

這幾天的天氣高溫炎熱，中午過後有午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署預報員李孟軒表示，要留意的是接下來幾天，午後雷陣雨的範圍...

大台北高溫上看38度！午後雷陣雨熱區擴大 7月初可能有颱風接近台灣

今天各地為晴午後多雲短暫雨的天氣型態，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，環境東南到偏南風，隨著環境風向轉變，午後雷陣雨的...

冷心低壓逼近周末前防大雷雨 下周熱帶擾動可能趨向台灣以東海域

即將揮別梅雨季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，5至7天內溫度可能不容易有明顯下降的機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。