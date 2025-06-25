懶人包／幫友代購涉及「錢」就違法 出國買藥防雷9大QA

暑假將至，出國旅遊旺季到，不少民眾出國會尋覓國內買不到或價格划算的藥妝品。食藥署副署長林金富說，不管是食品、藥品、醫材、化妝品等待回國後都「僅限自用」，不得販售，如果幫朋友代購，一旦有涉及轉「售」就可能違法，產品若非自用應要在邊境依法查驗，經查有轉售事實，將會違法受罰，近5年已累積裁罰2045萬元。

聯合報整理九大QA避免民眾出國購買食品、藥品回國時，違反規定。

Ｑ1：從國外買回食品，有什麼規定？

Ａ1：食藥署食品組副組長蕭惠文表示，把國外食品帶回國時，把握兩大原則「限量、僅自用不能販售」。

1. 錠狀、膠囊狀食品每一種最多12瓶、罐、包、袋；並且合計不可超過36瓶

2.一般食品限制價值1000美元（約新台幣29500元）以下，且總重量需在6公斤以內

蕭惠文表示，民眾自國外購入食品，如果不是自用，被發現轉賣、販售等行為，將違反食安法，可處最低3萬元，最高300萬元罰鍰。據食藥署統計，近五年相關案件共781件，有744件已經裁處，總裁罰金額已達2045萬元，裁處金額最高為20萬元。

Ｑ2：一般食品有什麼不能從國外帶回？

Ａ2：食藥署副署長林金富表示，自國外帶回的食品，除了要留意食藥署的錠狀、膠囊狀食品以及一般食品的總量管制以外，品項上需要注意農業部規範，避免攜帶肉品或是含肉食品入境，首次違規即可開罰20萬元，若第2次違規將可開罰至100萬元。

Ｑ3：可以從國外買藥回台灣嗎？

Ａ3：食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示「可以」。

不少人會詢問，日本有些是以「保健食品」販售，但在台灣是以「藥品」管理，該怎麼攜帶？黃玫甄指出，保健食品、藥品等外觀都是「膠囊錠狀」，因此皆以每種最多只能攜帶12瓶、罐、包、袋、支，合計不超過36瓶的標準計算。

黃玫甄強調，保健食品並非是一般食品，屬於膠囊錠狀食品，因此不得以一般食品的規範，總價在1000美元（約新台幣29500元）以下，且總重量需在6公斤以內之方式計算。

Ｑ4：旅居國外多年，可以攜帶常用的處方藥回台嗎？

Ａ4：食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說「可以」。

入境時，只要有攜帶處方箋，即可攜帶處方藥入境，最多可以攜帶「6個月」的用量入境，如果沒有處方箋，最多只能攜帶「2個月」的用量，處方藥若採寄送回台，需事前向食藥署申請。

如果攜帶的是管制藥品，如安眠藥、抗焦慮、抗癲癇藥物等，一定要持有醫師處方箋才能帶回，且攜帶回國用量最多6個月，且不可郵寄回國。

Ｑ5：幫家人、朋友代購維他命回台，合法嗎？

Ａ5：食藥署副署長林金富表示，幫家人、朋友代買藥品、食品、化妝品等，只要在符合可攜帶規定的量中符合規定，即不涉及違法；但是如果是在網路上，告知網友要國外一趟幫忙代購，一旦有涉及「轉售」的行為，就涉及違法，且在台販售藥品，需具有藥商資格，轉售等同違反藥事法，最高可處200萬元以下罰鍰。

食藥署藥品組簡任技正黃玫甄說，有些民眾會以為國外以「食品」為名販售，在台灣也是以食品管理，最常被誤會的產品像是銀杏葉、維他命等，銀杏葉在國外常常是以食品販售，但在台灣是以藥品管理；而維他命依照每日攝取限量作為是否當作藥品管理。

黃玫甄說，如果民眾以為銀杏葉是食品，私下販售給他人，就不是以違反食安法的規定開罰，而是以藥事法的規範處理。根據統計，去年查獲網路違法販售藥品共計1012件。若民眾有用藥需求，出國前也可以去外交部領事事務局查詢，旅遊目的是是否有特別藥物規定，以免違法。

Ｑ6：維他命為什麼是藥品？哪些可以帶、哪些不能帶回？

Ｑ6：食藥署藥品組簡任技正黃玫甄表示，維他命是可以買回台灣的，但是需要秉持「自用」原則，且需要符合錠狀、膠囊狀食品每一種最多12瓶、罐、包、袋；並且合計不可超過36瓶的規定。

黃玫甄解釋，台灣的維他命以兩種方式管理「食品」與「藥品」，並以「每日攝取量」當作兩者的分界線，只要超過每日攝取量就以藥品管理、低於每日攝取量就以食品管理。

◉ 每日攝取量上限

維他命A：10000 IU或3000微克（µg）

維他命C：1000毫克

維他命D：800 IU

維他命E：400 IU

維他命B1：50毫克

維他命B2：100毫克

維他命B6：80毫克

維他命B12：1000微克（µg）

綜合維生素與礦物質產品（即複方製劑）中，如有任一成分超過上述「每日用量得不以藥品列管之上限」，則以藥品列管。

Ｑ7：可以從國外買醫材嗎？

Ａ7：食藥署醫療器材及化妝品組專門委員楊怡真表示「可以」，但是自國外購買醫材回台，僅能自用不可以販賣，若非自用否則將面臨3萬元以上、100萬元以下罰緩；常見轉賣案例如除毛儀、血壓計、搭配低周波治療器使用的電極貼片。

Ｑ8：所有醫材都要申報嗎？

Ａ8：食藥署醫療器材及化妝品組專門委員楊怡真表示，有8項常見醫材在一定數量內可以有便捷通關，不需要申報。

數量上限及內容分別為：60個OK繃、4條液體OK繃、200支醫用棉棒、60個衛生套（保險套）、120個衛生棉條、60片單一度數的日拋隱形眼鏡（以單一品牌及二種不同度數為限）、1副矯正鏡片、250個醫用口罩。

Ｑ9：從國外購買化妝品回台，有管制嗎？