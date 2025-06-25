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陽明交大醫院「門診注射暨治療中心」啟用 柔和舒適有家的感覺

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」今天啟用，提供病人舒適且安靜的治療空間。記者戴永華／攝影
國立陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」今天啟用，提供病人舒適且安靜的治療空間。記者戴永華／攝影

陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」今開幕啟用，位於蘭陽院區地下1樓，一處結合美學、智慧化注射流程與護理專業的創新醫療空間，播放紓壓音樂，單人病房還有客製音量，可舒適放鬆接受治療，處處可見以「仁」為本的規劃巧思。

當初興建蘭陽院區一期工程時因經費拮据，缺乏通到地下1樓的手扶梯，這次為方便病人，除了施設１座手扶梯且連同打造智慧化門診注射暨治療中心，總經費近3千萬元，部分來自善心人士捐助。

衛生局長徐迺維表示，「有家的感覺」。該中心跳脫傳統醫療空間的冰冷印象，營造溫暖的鄉村自然風格，除了寬敞，更是宜蘭地區首見結合科技、療癒與人性化設計的創新醫療空間，柔和與安適。

中心設有報到護理站、等候區、無障礙廁所、飲水機，多樣化治療設備包含多座注射椅、3間獨立單人套房、10張電動沙發床及7張油壓床，搭配防焰床簾，讓長時間輸液、化療或輸血的病人享有隱私。

每張床或椅位配備氧氣孔、抽吸孔、照明、護理師呼叫鈴及USB充電插座，並貼心準備原木桌椅供陪伴者使用，針對免疫力較低的化療病人，床椅間隔至少1公尺，左右分流、避免交錯入位，確保感染控制。

值得一提是，音樂治療能改善癌症病人的焦慮，該中心為提供長時間治療病人（例如化療）更放鬆環境，導入合法「放心播音樂服務」，中控音響播放紓壓音樂，平靜舒心，有助於病患治療復原。

此外採取智慧化門診注射流程，病人在診間完成看診與取藥後，只要至報到機掃描條碼，即可列印號碼牌並分流等候；護理人員透過護理資訊系統即時掌握病人狀況，依據醫囑安排合適治療床椅，大幅降低等待與誤差，提升給藥正確性及流暢度。

「以人為本、輔以科技」，院長楊純豪表示，門診注射暨治療中心的啟用，是醫院持續推動智慧醫療與人本照護的重要里程碑，透過空間美學、科技導入與護理專業結合，期許能為蘭陽地區民眾提供更友善、安心、有效率的醫療服務品質。

陽明交大附設醫院「門診注射暨治療中心」寬敞、舒適，設計3間獨立單人套房。圖／醫院提供
陽明交大附設醫院「門診注射暨治療中心」寬敞、舒適，設計3間獨立單人套房。圖／醫院提供
國立陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」今天啟用，提供病人舒適且安靜的治療空間。圖／醫院提供
國立陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」今天啟用，提供病人舒適且安靜的治療空間。圖／醫院提供
國立陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」今天啟用，提供病人舒適且安靜的治療空間。記者戴永華／攝影
國立陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」今天啟用，提供病人舒適且安靜的治療空間。記者戴永華／攝影
陽明交大附設醫院「門診注射暨治療中心」跳脫傳統醫療空間的冰冷印象，營造溫暖的鄉村自然風格，寬敞、柔和與舒適，有家的感覺。圖／醫院提供
陽明交大附設醫院「門診注射暨治療中心」跳脫傳統醫療空間的冰冷印象，營造溫暖的鄉村自然風格，寬敞、柔和與舒適，有家的感覺。圖／醫院提供
陽明交大附設醫院「門診注射暨治療中心」跳脫傳統醫療空間的冰冷印象，營造溫暖的鄉村自然風格，寬敞、柔和與舒適，有家的感覺。記者戴永華／攝影
陽明交大附設醫院「門診注射暨治療中心」跳脫傳統醫療空間的冰冷印象，營造溫暖的鄉村自然風格，寬敞、柔和與舒適，有家的感覺。記者戴永華／攝影
陽明交大附設醫院「門診注射暨治療中心」寬敞、舒適，並貼心準備原木桌椅供陪伴者使用。圖／醫院提供
陽明交大附設醫院「門診注射暨治療中心」寬敞、舒適，並貼心準備原木桌椅供陪伴者使用。圖／醫院提供
國立陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」開幕剪綵，結合美學、智慧化注射流程與護理專業的創新醫療空間。記者戴永華／攝影
國立陽明交通大學附設醫院「門診注射暨治療中心」開幕剪綵，結合美學、智慧化注射流程與護理專業的創新醫療空間。記者戴永華／攝影

音樂 衛生局 病患

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