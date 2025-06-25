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大雷雨來了！南投、彰化、雲林慎防劇烈降雨雷擊
中央氣象署稍早發布大雨特報，再發布南投縣、彰化縣、雲林縣大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分；慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
中央氣象署預報員李孟軒表示，周五之前還是比較偏向午後雷陣雨的發展，整個西半部地區、東半部山區還是會有局部雷陣雨，今明兩天降雨熱區主要是位在中南部地區和北部山區，可能會有局部大雨，尤其今天中南部近山區平地或山區部分可能會有短延時豪雨發生。
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