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衛福部首發護病比獎金5.47億 27家「掛蛋」醫院名單曝

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部去年3月起，實施急性一般病床三班護病比制度，6月19日首次撥付三班護病比獎勵金給個層級醫院，去年3月至今年3月有二班或三班護病比達標者，可獲得3%至7%獎勵，共發放5.47億元。示意圖，本報資料照片。
衛福部去年3月起，實施急性一般病床三班護病比制度，6月19日首次撥付三班護病比獎勵金給個層級醫院，去年3月至今年3月有二班或三班護病比達標者，可獲得3%至7%獎勵，共發放5.47億元。示意圖，本報資料照片。

新冠後疫情時代，爆發護理師出走潮，衛福部去年3月起，實施急性一般病床三班護病比制度，6月19日首次撥付三班護病比獎勵金給個層級醫院，去年3月至今年3月有二班或三班護病比達標者，可獲得3%至7%獎勵，共發放5.47億元。不過，全台共27家醫院護病比均未達標，或只有一班達標，獎勵金「掛零」。

三班護病比是指白班、小夜班、大夜班三種班別，依醫院層級，地區醫院、區域醫院、醫學中心分別定有不同標準，獎勵金發放以各醫院住院護理費為基準，若有二班達標，額外給予3%加成獎勵，若三班均達標，加成比率提高至7%。本次發放獎勵金，金額最高前5名均為醫學中心，依序為林口長庚、高雄長庚、台北榮總、三總、彰基。

衛福部照護司副司長陳青梅表示，統計結果顯示，各層級醫院中，醫學中心、地區醫院達標率高，區域醫院反而達標率最低，三班護病比達標率僅6成，許多區域醫院只有一班達標，無法獲得獎勵；衛福部後續會再依資料與未達標醫院了解原因，並設法輔導。不過，本次獎勵統計區間是去年3月至今年3月，今年5月與去年5月相比，護理人力淨增加1500人，預期情況將改善。

陳青梅說，若以每月為標準計算，國內不分層級醫院3月份整體達標率為5成，5月份則高達6成，數據正在提高。她強調，三班護病比達標獎勵金為「專款專用」，醫院應統籌運用於醫院護理人員，並就各自醫院護理人力流失影響因素做差異性留任措施，如白班獎勵，以達最大化的人力留任成效。此外，醫院應於院內主動公開獎勵金分配方式，並向護理人員說明使用原則。

未達標27家醫院名單如下：雙和醫院、部立台南醫院、部立台北醫院、部立苗栗醫院、部立豐原醫院、部立彰化醫院、阮綜合醫院、光田綜合醫院、聖馬爾定醫院、聖保祿醫院、為恭醫院、亞洲大學附醫、敏盛綜合醫院、民生醫院、玉里醫院、海天醫院、李綜合苑裡醫院、新太平澄清醫院、澄清國際眼科醫院、中正脊椎骨科醫院、暘基醫院、全民醫院、新莊英仁、大園敏盛 、中國醫台北分院、萬華醫院、靜和醫院。

醫學中心 護病比 人力

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