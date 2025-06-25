超大隻米奇趴料理台上啃食蔬菜 南市衛生局派員稽查

台南東區育樂街聚集不少餐飲業者，且鄰近大學校區，是學生及民眾常去用餐的地方，不過，有網友日前到育樂街用餐時，發現一間餐飲店外料理清洗區域，竟有一隻老鼠趴在菜盆上大快朵頤，相當誇張、噁心，對此，南市衛生局獲報後，目前已派員到店家稽查。

有網友今在網路平台Threads發文寫下，「朋友拍到的，希望當天的客人腸胃安好！」，影片中可見一隻超大米奇正在料理台上的菜盆中大啖蔬菜，讓不少網友直呼「好誇張！」，網友也提到，該區是許多學生主要覓食的地方，希望相關單位能加強環境管理。

衛生局表示，針對民眾反映餐飲業者的作業場所有老鼠情事，恐有食品衛生安全疑慮一事，已即刻派員至店家稽查，查核作業環境及食材保存情形，如有缺失將要求業者限期改善，倘再次複查不合格，將依食品安全衛生管理法處新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

衛生局也呼籲，請業者應落實自主管理，加強內部稽核機制自行監督改善缺失，有助於確保所製售食品的衛生安全，減少成品不符衛生標準的情形。