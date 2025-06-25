熱爆北市大同區又停電4千戶 里長：刑大、消防也停惹民怨

台北市大同區今中午發生停電，造成4561戶無電可用，當地里長表示，估計有3到4個里停電，就連刑事警察大隊、消防隊等也受到影響。

中央氣象署數據，今天中午12時北市測得34度、體感飆到39度，大同區民權里長陳玉女表示，至少有3到4個里發生停電，里民抱怨許多，但是打給1999，竟然回答說是里內工地施工造成，「但是一個工地就造成那個多里停電，有沒有讓工地背黑鍋啊？」

她也說，里內比較多是居民住戶，也有刑事大隊、消防隊等，就連他們也打電話來詢問發生什麼事。

台電表示，今天中午11時33分停電範圍為台北市大同區民權西路、重慶北路二段、寧夏路、延平北路二段等一帶。估計約有4571戶停電，目前派員搶修，仍有60戶停電。

台電表示，事故為榮星變電所第52號饋線事故停電，主因仍在派員調查中，預計全數恢復電力到下午3時。