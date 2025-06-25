快訊

被控學術成就造假 台大副校長：爆料非事實、將採法律行動

路徑曝光！又有熱帶性低氣壓生成 氣象署說明對台影響機率

「難再重獲大眾信任」…國分太一爆醜聞5天後 TOKIO宣布解散

聽新聞
0:00 / 0:00

還缺什麼？緊急避難包6大必備項目 消防署建議放置處：必須一拎就走

聯合新聞網／ 綜合報導
消防署「消防防災館」列出緊急避難包清單，建議再依據個人需求調整客製化且實用的防災避難包。 圖／消防署提供
消防署「消防防災館」列出緊急避難包清單，建議再依據個人需求調整客製化且實用的防災避難包。 圖／消防署提供

受到地震預言影響，近日避難包廣受民眾討論，內政部消防署除澄清未對外建議緊急避難包的品牌或認證商品的規格，也在「消防防災館」網站上列出6大避難包的必備用品，呼籲民眾每半年檢查一次避難包內的物品。

內政部消防署「消防防災館」於19日公布緊急避難包的6大項目用品。消防署表示除了日常物資外，民眾還需準備緊急避難包。若地震發生後，建築物嚴重受損，就需立即緊急撤離建築物，這時緊急避難包便能派上用場，民眾可立即取用前往避難場所，及時遠離災害。

就避難包本身，消防署建議，原則上，質輕、容易取用物品的雙肩背包，是最好的選擇，且每個人都應該要準備1個緊急避難包。

在內容物的準備上，可以從住家出發到避難場所，及避難初期可能會需要的物品為主要考量。例如：緊急的糧食和飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品等。若家中有嬰幼兒，則需再放入尿布、奶粉、奶瓶、濕紙巾等物品，準備時也可與家人共同討論。

消防署建議，在備妥避難包後，可在背包外標註更新日期，以便自我提醒每半年檢查一次，確保物品未損壞、遺漏，或已屆使用期限需替換的情形。此外，必須將避難包放置於大門口或玄關附近等可隨手取得的地方，以便能在災難來臨時一拎就走。

消防署建議的六大物品如下：

一、緊急糧食飲水

可準備飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

二、醫療及清潔品

優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。

三、禦寒保暖衣物

輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併帶出。有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方。

四、貴重物品

身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本，另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。

五、鞋子

外出避難時，要記得穿上鞋子，以防路上碎石、玻璃刺傷。

六、其他

可預先準備如哨子、防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣市政府網站下載）、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等。若家中有寵物，寵物的飲食需求也需另外考量採計，一併放入緊急避難包中。

圖擷自內政部消防署消防防災館網站
圖擷自內政部消防署消防防災館網站

圖擷自內政部消防署消防防災館網站
圖擷自內政部消防署消防防災館網站

圖擷自內政部消防署消防防災館網站
圖擷自內政部消防署消防防災館網站

避難包 地震

延伸閱讀

7月5日地震預言＋攻台示警再起！AIT發文曝避難包清單 網喊：馬上整理

止血帶賣1380元太貴？黑熊學院酸無法阻止買盜版：命值多少自己決定

不是餘震！鹿兒島3天搖逾270次 學者籲提高警覺：可能出現較大地震

避難包必放！心理師教你準備「親子防災糧」 關鍵7天原則曝光

相關新聞

又有熱帶性低氣壓生成！撲台機率曝光

中央氣象署表示，位於海南島東方的熱帶擾動今天下午2時增強為熱帶性低氣壓TD04，目前以每小時11公里速度，向西進行。

天氣驟變！北市先發36度高溫提醒 下午發布山區暴雨警示

台北市政府接近中午時，發布即時天氣提醒，11時32分針對台北市中正、大安、中山及內湖區發布橙色高溫資訊，有連續出現36℃...

熱爆！34度高溫北市大同區4571戶停電沒冷氣 台電：下午3時復電

中央氣象署數據，今天中午12時北市測得34度、體感飆到39度，不料，北市大同區4571戶停電，造成完全無法吹冷氣狀況，惹...

「弟弟」怎麼洗才乾淨？泌尿醫教正確5步驟：別讓細菌住五星飯店

每年夏天一到，泌尿科診間就迎來一波「弟弟搔癢潮紅潮」。

還缺什麼？緊急避難包6大必備項目 消防署建議放置處：必須一拎就走

近日避難包因為受到地震預言影響，而廣受民眾討論及購買，內政部消防署除澄清未對外建議緊急避難包的品牌或認證商品的規格，也在「消防防災館」網站上列出6大避難包的必備用品，呼籲民眾每半年可檢查一次避難包的項目內容。

紅通通不代表好吃！農業部公開水蜜桃甜度密碼 3秘訣買到香甜爆汁款

夏日炎炎，正是水蜜桃盛產的季節。農業部近日特別提醒民眾，一般認為「水蜜桃紅了就代表甜」的觀念其實是錯誤的迷思，因為果皮紅潤的程度其實與品種有關，並不能作為甜度或成熟度的指標。為幫助大家挑選香甜多汁的水蜜桃，農業部貼心分享三大挑選原則，保證不挑錯。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。