還缺什麼？緊急避難包6大必備項目 消防署建議放置處：必須一拎就走

受到地震預言影響，近日避難包廣受民眾討論，內政部消防署除澄清未對外建議緊急避難包的品牌或認證商品的規格，也在「消防防災館」網站上列出6大避難包的必備用品，呼籲民眾每半年檢查一次避難包內的物品。

內政部消防署「消防防災館」於19日公布緊急避難包的6大項目用品。消防署表示除了日常物資外，民眾還需準備緊急避難包。若地震發生後，建築物嚴重受損，就需立即緊急撤離建築物，這時緊急避難包便能派上用場，民眾可立即取用前往避難場所，及時遠離災害。

就避難包本身，消防署建議，原則上，質輕、容易取用物品的雙肩背包，是最好的選擇，且每個人都應該要準備1個緊急避難包。

在內容物的準備上，可以從住家出發到避難場所，及避難初期可能會需要的物品為主要考量。例如：緊急的糧食和飲水、禦寒保暖衣物、醫療及清潔用品等。若家中有嬰幼兒，則需再放入尿布、奶粉、奶瓶、濕紙巾等物品，準備時也可與家人共同討論。

消防署建議，在備妥避難包後，可在背包外標註更新日期，以便自我提醒每半年檢查一次，確保物品未損壞、遺漏，或已屆使用期限需替換的情形。此外，必須將避難包放置於大門口或玄關附近等可隨手取得的地方，以便能在災難來臨時一拎就走。

消防署建議的六大物品如下：

一、緊急糧食飲水

可準備飲用水、餅乾、巧克力、防災食品、真空速食食品等簡單的糧食；有嬰兒的家庭應另外準備奶粉、真空包裝或罐頭副食品等。

二、醫療及清潔品

優碘、棉花棒、紗布等急救用品、溫度計、口罩、乾洗手、面紙、濕紙巾、衛生棉及醫藥（每日服用藥及常用藥等，要注意藥品保存時效及保存方式）等。

三、禦寒保暖衣物

輕便外套、內衣、襪子、毛巾、手套（橡膠手套）、雨衣、小毛毯、暖暖包等，如果有小型睡袋，在可背負範圍內，也可一併帶出。有嬰兒的家庭要記得帶尿布，嬰兒背帶最好也放在出門可隨手拿得到的地方。

四、貴重物品

身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本，另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機。

五、鞋子

外出避難時，要記得穿上鞋子，以防路上碎石、玻璃刺傷。

六、其他

可預先準備如哨子、防災地圖（可至內政部消防署或各直轄市、縣市政府網站下載）、可攜式收音機、手電筒、電池、打火機、瑞士刀、行動電源、充電器材等。若家中有寵物，寵物的飲食需求也需另外考量採計，一併放入緊急避難包中。

圖擷自內政部消防署消防防災館網站

圖擷自內政部消防署消防防災館網站