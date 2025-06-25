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青少女自拍裸露影像「趕上男性」衛福部憂：已成產業鏈

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部保護司司長張秀鴛表示，青少年性影像已成為一種「詐騙產業鏈」，利益集團操弄交友詐騙。記者林琮恩／攝影
衛福部保護司司長張秀鴛表示，青少年性影像已成為一種「詐騙產業鏈」，利益集團操弄交友詐騙。記者林琮恩／攝影

交友、直播軟體發達，展翅協會公布最新調查，青少年自拍裸露影像盛行率，2018年至2024年增加1倍，從1.01%上升至2.14%。台北大學社工系副教授陳易甫比對2018年、2024年2次調查，發現女性自拍性影像盛行率上升幅度較大，男性幾乎持平，許多青少女拍攝「清涼照」是為檢視健身成果，卻在無意中落入險境。

根據調查報告，2018年13至17歲六都女性自拍「裸露私密部位」影像盛行率為0.5%，至2024年攀升至1.69%；男性自拍裸露私密部位性影像盛行率從1.61%微幅增加至2.73%，幾乎持平。陳易甫為調查計畫主持人，他表示，近年女性自拍性影像比率可說是「趕上男性」，主因與健身風氣盛行，與直播平台使用等情況有關。

陳易甫表示，身材及容貌焦慮、低自尊是增加自拍性影像風險個因素，青少女認為需透過裸露照片，吸引他人注意，或更容易被他人說服，進一步拍攝、傳送性影像，情緒與心理健康問題、自我形象困擾與自我認同感匱乏，恐成為青少年進行私密影像自拍或傳遞行為動機，藉此尋求外部認可與肯定。

衛福部保護司長張秀鴛表示，青少年性影像已成為一種「詐騙產業鏈」，利益集團操弄交友詐騙，利用年輕少女利用容貌姣好作為交友誘因的心態，透過集團性操控，例如給予數千元金額等，誘騙暑期有打工賺錢等需求兒少拍攝影像，甚至要求提供年紀、社群平台帳號等，分階段、有計畫搜集兒少個資及性影像。

張秀鴛說，兒少性影像有時還會被拿來威脅兒少父母，背後原因都與錢財有關，部分青少女看到眼前利益，為了數千元酬勞巷，孰料拍攝性影像後卻被散布，親友全數看到，甚至遭酸民攻擊、網路霸凌等，「翻天覆地傷害超出掌控」。

張秀鴛說，衛福部透過法規要求中學以下各級學校，每學期至少要上2小時課程，並透過宣導，讓民眾知道「沒有人是局外人」，不經意轉傳、下載都會助長產業鏈發展。

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