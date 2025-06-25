熱爆！34度高溫北市大同區4571戶停電沒冷氣 台電：下午3時復電
中央氣象署數據，今天中午12時北市測得34度、體感飆到39度，不料，北市大同區4571戶停電，造成完全無法吹冷氣狀況，惹來抱怨。台電表示，積極搶修，預計下午3時恢復。
台電表示，今天中午11時33分停電範圍為台北市大同區民權西路、重慶北路二段、寧夏路、延平北路二段等一帶。估計約有4571戶停電，目前派員搶修，仍有60戶停電。
台電表示，事故為榮星變電所第52號饋線事故停電，主因仍在派員調查中，預計全數恢復電力到下午3時。
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