搭台灣好行遊阿里山 可抽台北東京雙人來回機票

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處即日起至9月24日舉辦「樂遊阿里山搭好行獎不停」抽獎活動，搭乘「台灣好行阿里山線、瑞里線及太平線」有機會獲得台北東京雙人來回機票。

阿里山管理處今天發布新聞稿表示，此次鼓勵旅客以電子票證（如悠遊卡、一卡通、icash等）、全家便利商店所取車票或阿里山EASY GO優惠套票搭乘好行路線，並完成簡單線上登錄與問卷，即可輕鬆參加抽獎。

活動期間將舉辦3次抽獎，得獎名單分別於8月15日、9月15日與10月15日公布於阿里山新印象粉絲專頁，旅客每搭乘1次就獲得1次抽獎機會，未中獎者還能自動累計參加下次抽獎，越搭乘、越有機會中獎。

阿里山管理處說，最大獎項包含台北至東京雙人來回機票、阿里山賓館雙人住宿一晚，還有台灣好行紀念毛巾、優惠套票、環保餐具組、防水盥洗包、喔熊一卡通及喔熊自動傘等限量好禮。

阿里山管理處處長黃怡平表示，阿里山日前榮獲紐約時報評為2025年全球最值得造訪52處景點的第19名，是台灣唯一上榜的旅遊目的地。阿里山有豐富的自然生態、人文資源及遊憩景點，暢遊阿里山，出發就有機會中大獎。