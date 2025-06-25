博愛座將正名為優先席 雙鐵更新時間表曝光

立法院日前初審通過《身障權法》修正案，博愛座將更名為「優先席」，對於雙鐵是否將更改相關標示，台鐵董事長鄭光遠表示，新車已改為「優先席」，舊車部分預計今年底完成修改。高鐵董事長史哲則表示，相關細部圖案正在處理中，等待確認後就會加速辦理。

立委徐富癸今日在立法院交通委員會質詢時表示，立法院日前三讀通過公共運輸博愛座改為優先席，老弱婦孺改為「身心障礙者和有其他有需要者」，之前搶博愛座出現很多爭議，為了搶位子造成治安問題也不好。

鄭光遠回應，目前台鐵列車新車都已把博愛座改為「優先席」，舊車部分也會馬上按照新法規來改，預計今年年底前會相關修改工程做好。史哲則表示，一旦細部圖案和標示公布後，會加速來辦理。

至於客運部分，交通部長陳世凱則表示，相關法規公共運輸將一體適用，立法院三讀通過後，交通部會配合子法修訂，之後各運具系統就會配合修訂，會加速來辦理。