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2026年高鐵資金缺口達最高峰…調整票價？ 史哲：檢討評估中
由於2026年台灣高鐵將迎來新世代列車的引進、相關檢修工廠及機電系統更新等大型資本支出，預計2026年將面臨資金缺口的最高峰。 面對是否可能調整高鐵票價？高鐵董事長史哲說，每年都會檢討跟評估，目前仍在檢討評估中。
史哲說，高鐵除了是一個公共服務外，也是非常重視公司治理的公司，這間公司95%的營收都是票價收入，因此每年都有一個檢討跟評估的機制，並對董事會負責，這個例行的機制是每年都會進行的。
對於是否可能調整高鐵票價，史哲說，目前還在檢討評估當中，屆時再跟大家詳細報告。
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