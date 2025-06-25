博愛座變「優先席」 台鐵董事長：新車已改、舊車年底前完成

立法院交通委員會今邀請甫上任台鐵公司董事長的鄭光遠備詢，有立委詢問，是否將公共運輸博愛座改為「優先席」？鄭光遠表示，新車已改為「優先席」，舊車部分預計今年底完成修改。

立院日前初審通過《身障權法》修正案，博愛座將更名為「優先席」，優先乘坐對象的「老弱婦孺」字詞也確定刪除。

民眾黨立委徐富癸今質詢鄭光遠時表示，之前搶博愛座出現很多爭議，為了搶位子造成治安問題也不好，而立法院之前通過公共運輸博愛座改為優先席，老弱婦孺改為「身心障礙者和有其他有需要者」，目前台鐵如何處理？

對此，鄭光遠表示，目前新車都已經把博愛座改為「優先席」，舊車部分也會馬上按照新法規來改，預計今年年底前會相關修改工程做好。高鐵公司董事長史哲則說，一旦細部圖案和標示公布後，會加速來辦理。

客運部分，交通部長陳世凱說，相關法規公共運輸將一體適用，立法院三讀通過後，交通部會配合子法修訂，之後各運具系統就會配合修訂，會加速來辦理。