自拍裸露影像盛行率翻倍 交友軟體「換照文化」風險高

隨數位工具發達，交友軟體普及，衛福部統計，2024年青少年性私密影像案件通報數達3104件，為2018年5.7倍。展翅協會今公布最新「2024青少年自拍認知及行為調查報告」，秘書長陳逸玲說，2018年調查發現，青少年自拍裸露影像盛行率為1.01%，2024年翻倍成長為2.14%，分析高風險因子，有使用直播平台、交友軟體者，更容易自拍裸露影像，甚至傳送給他人。

除自拍裸露照片或影片盛行率攀升，研究也發現，自拍「無裸露」私密部位照片或影片比率，從2018年3.31%上升至2024年4.2%；傳送自拍照或影片給他人比率，從2018年0.7%上升至2024年1.21％。不過，傳送「他人」自拍照或影片給他人比率，已從2018年2.16%，下降至2024年1.25%。陳逸玲表示，政府與民間團體教育宣導，以及兒少性剝削修法提高罰則等，獲得成效。

陳逸玲分析，分析青少年網路使用行為，發現有使用直播軟體、交友軟體經驗者，自拍裸露影像，或與他人「交換」性影像比率偏高，常見在直播平台上，觀眾會希望直播主「多露一點」，以贊助鑽石、火箭等作為誘因，而交友軟體上，彼此交換裸露影像的「換照」也是常見文化，暴露在這類環境中，性影像風險顯著增加。

陳逸玲說，負面情緒、心理健康不佳、身體與臉部焦慮、自尊偏低等心理因素，也與性私密影像行為呈現正相關；校園中若有「打鬧談性」文化，例如彼此討論色情訊息，或彼此互抓下體打鬧遊戲等，容易增加性影像傳播機會。另，親子關係品質，也與拍攝性影像行為相關，親子關係品質愈佳，性私密行為比率顯著較低。

展翅協會與台灣放伴教育協會發展一套針對國高中學生性私密影像教案，從3C使用帶入，逐漸聚焦性影像預防。放伴教育協會理事長謝忠瑋表示，透過這套教案，可讓學生獲得數位公民素養，「我們不可能為孩子擋掉所有危機，但可以裝備他們」，教案出版前曾在一所學校試行，老師發現該校學生通報性影像意願增加。

衛福部保護司司長張秀鴛說，為落實性影像防治，教育部曾與她聯繫，盼與衛福部合作發展教案，兒少性剝削是家暴防治重要一環，其中兒少性影像更是兒少性剝削樣態大宗，衛福部將藉由全台400位防暴講師，在國內各地校園、社區等，利用展翅協會這套教材，向學生宣導，並讓家長與孩子共同學習，落實兒少性影像防制。