口乾、牙齦流血是免疫警訊 醫曝恐為唾液不足2招增免疫

口腔時常分泌「唾液」，但很少有人關注它的重要性。台北榮總遺傳優生科主任張家銘於臉書指出，唾液其實默默幫我們擋了好多病，這是大家不知道的唾液免疫密碼。

張家銘說，有一次，我在診間跟一位媽媽聊孩子常感冒的事，我問她：「妳知道每天陪孩子長大的那口唾液，裡頭藏了多少免疫士兵嗎？」她笑說：「口水？不就是口水嗎？」我笑著點頭：「對，但也是我們每天吞下去最強的天然保健品。」

張家銘指出，說話、吃飯、睡覺都會分泌的唾液，其實是身體裡最早、也是最貼身的免疫防線。經多項研究發現，唾液裡不只有水和黏液，還有數10種免疫細胞、抗菌蛋白，還有一個關鍵角色叫做分泌型免疫球蛋白A（SIgA），每天幫我們撐著免疫的第一線。

張家銘說，如果把身體想成一個城市，那麼口腔就是每天最容易被外敵入侵的邊境，免疫球蛋白A就是邊防的守衛，專門攔截細菌、病毒、毒素，不讓它們黏在黏膜上、跑進血液裡。

因此，一旦口乾不是小事，是免疫警訊。張家銘表示，當壓力大、講話多、喝水少、熬夜久，出現口乾時，唾液分泌變少，這些守衛部隊的數量也跟著減少。

這時，細菌更容易攻擊牙齦，甚至偷偷透過口腔跑進血液，引發慢性發炎。研究指出，乾燥症患者、癌症治療後的病人，唾液防禦力降低，罹患口腔黏膜炎、感染風險也提高。所以，多喝水不是口號，是在養免疫，帶著一瓶水、避免長時間口乾，對您的免疫力，比吃保健品還有效。

張家銘指出，很多人來看牙醫時會說：「刷牙有一點點流血啦，應該沒事吧？」但根據研究，牙齦與牙齒間流出來的牙齦溝液其實就像是「炎症溫度計」。當這裡有發炎，牙齦溝液裡的細胞激素、膠原酶、甚至C反應蛋白都會飆高。

張家銘說，孩子口腔菌叢如果從小失衡，比方說蛀牙菌太多、吃太多甜食、刷牙習慣不好，會影響B細胞、T細胞的學習與分化，長大後不但容易過敏、氣喘，甚至還可能出現自體免疫疾病。家長應讓孩子養成正確刷牙、餐後漱口、不睡前吃甜食的習慣，不只是保護牙齒，更是在建立一輩子的免疫韌性。

過去，我們把「免疫力」想得很遠，像是要靠疫苗、營養品、特效藥。但這篇研究讓我們重新理解：免疫，不一定是打仗的武器，也可以是生活裡默默發光的守護力。

張家銘建議，養好自己的免疫力，必須每天喝足水，讓唾液自由流動，且好好刷牙，讓免疫系統不用加班，家長應對孩子溫柔一點，但對蛀牙菌嚴格一點，一旦發現口腔異狀，不忍、不拖、不輕忽，並相信自己的身體，但也要學會聆聽它的訊號。