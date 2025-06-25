一次搞懂更年期 醫教正確補荷爾蒙、防骨鬆、保養私處

「醫生，聽說吃益生菌和蔓越莓可以保養女性私密處？」「更年期症狀消失後，還需要繼續補充荷爾蒙嗎？」進入更年期，許多女性希望好好照顧自己，卻常在面對身心變化時感到困惑，不知道該如何補充營養與調整作息。

台北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師張家華在《元氣最愛問》節目中指出，更年期是女性生命中自然的轉變歷程，但此時體內荷爾蒙會斷崖式下降約70%，造成明顯的生理與心理變化，此時正確補充荷爾蒙，對維持健康至關重要。

從月經到更年期的身體訊號

張家華解釋，女性的月經週期與荷爾蒙息息相關。從月經開始到排卵前，雌激素會緩慢上升，並在排卵時達到高峰；隨後，體內會開始產生黃體素。當黃體素濃度下降到一定程度時，子宮內膜便會剝落，形成下一次月經。然而，隨著年齡增長，女性會逐漸進入更年期。此時，體內的雌激素和黃體素相較於育齡期大幅驟降，而這段下降的過程便會引發許多不適症狀，最常見的包括熱潮紅、盜汗、情緒不穩與睡眠品質下降。

雌激素和黃體素不足所引起的症狀各有不同。若雌激素長期偏低，可能導致皮膚失去彈性、陰道萎縮、性行為疼痛，並增加骨質疏鬆症、心血管疾病以及腦部萎縮的風險。而黃體素不足，則可能造成經期不規則、容易感到疲倦、憂鬱，甚至有體重上升的可能性。

雌激素用擦的 降低心血管風險

要確認是否進入更年期，臨床上主要透過抽血檢測兩項關鍵激素：雌激素（E2）與濾泡刺激素（FSH）。當女性進入更年期後，FSH濃度會開始上升，而E2濃度則會下降。若FSH數值已升高至 35 以上，且E2下降至 20 以下，即可明確診斷為停經狀態。

針對更年期症狀的改善，張家華建議可補充雌激素，目前除口服外，亦有經皮膚吸收的塗抹劑型，相對而言，血栓的風險較低。不過，她提醒，單獨補充雌激素恐增加子宮內膜病變風險，因此應同時補充黃體素，建議選擇天然黃體素為佳。

益生菌和蔓越莓有效嗎？

除荷爾蒙變化外，私密處的保養也是不少熟齡女性在意的議題。陰道萎縮是更年期後常見的老化現象，會引發乾癢、灼熱、感染，甚至性行為疼痛，坊間常聽到服用益生菌或蔓越莓有益，張家華進一步解說，益生菌中的乳酸桿菌能維持私密處酸鹼值，增強抵抗力，至於蔓越莓，研究顯示其抑制大腸桿菌沾黏的特性，對於預防反覆泌尿道感染具效果。

骨質疏鬆也是更年期後的重要風險。日常飲食應補充足夠鈣質，每日建議攝取量為1200毫克以上，但因人體一次吸收量有限，應分兩至三次攝取為佳。此外，搭配每天800單位的維生素D，可幫助鈣質吸收與骨骼健康，補充荷爾蒙本身也有助於維持骨密度。

應定期回診由醫師評估治療方式

對於不少人擔心「吃荷爾蒙會不會變胖」，主因是有些人會出現食慾增加的情況，影響程度因人而異。但透過良好的飲食與運動習慣，即可做好體重控制，如果體重增加超過醫學定義的標準，甚至出現相關併發症，可尋求營養師與減重門診的專業協助，透過飲食、藥物等多元方式達成健康管理。

面對更年期不必慌張，應積極與專業醫師討論、定期檢查，尋找適合自己的療法，就可以健康且自信地邁向人生新階段。