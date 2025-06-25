快訊

藍立院黨團告發罷團灌水達九成 陳玉珍：檢調有偵辦嗎

現省1500元！陸國台辦宣布 免收台灣「首來族」申辦證件費

黑熊之死…人熊共處跨入雷區 護管員觸犯禁忌披露「開槍心境」

想免費打皮蛇疫苗？桃園設門檻：需簽預立醫療決定

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今宣布，7月起只要年滿50歲的民眾，即可免費施打第二劑帶狀皰疹。不過民眾須先完成接種流感和新冠疫苗，且預立醫療決定簽署才能免費施打第二劑。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今宣布，7月起只要年滿50歲的民眾，即可免費施打第二劑帶狀皰疹。不過民眾須先完成接種流感和新冠疫苗，且預立醫療決定簽署才能免費施打第二劑。記者朱冠諭／攝影

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹常引發劇痛，但自費施打2劑疫苗需近2萬元，費用高昂。桃園市長張善政今宣布，7月起只要市民年滿50歲即可免費施打第二劑帶狀皰疹疫苗，現省8500元。不過民眾須先完成接種流感和新冠疫苗，且預立醫療決定簽署才能免費施打第二劑，門檻不少。

帶狀皰疹舊型疫苗每劑要價4000到6000元，保護力較強的新型疫苗單劑就要價8000多元，須接種2劑才有完整保護力。

張善政今在市政會議表示，帶狀皰疹發作時會造成患者身心極度痛苦，為照顧市民健康，有別於其他縣市65歲以上且須為中低收入戶才補助，桃園市決定凡年滿50歲的桃園市民，只要符合兩項條件，即可享有第二劑疫苗免費接種的優惠。

張善政說，第一項條件是必須完成流感疫苗和新冠疫苗的接種，這項要求是希望申請者對自身健康有積極的照顧態度；第二項條件則是必須完成預立醫療決定簽署，鼓勵民眾對未來的醫療處置有長遠的思考。

張善政特別說明預立醫療決定的重要性，他表示，當病人面臨無法挽回的病況時，如果沒有預先簽署醫療決定，家屬往往因為不捨而要求繼續治療，這不僅對病人和家屬造成痛苦，也浪費了寶貴醫療資源。

「我們可能是國內的創舉，希望來接種疫苗的人要預立醫療決定簽署，對於自己生命走到後期時的醫療作為要有比較長遠的思考。」張善政說，符合條件的50歲以上市民，雖然第一劑帶狀皰疹疫苗需要自費，但第二劑將完全免費，可為民眾節省8500元，也希望透過這項優惠鼓勵民眾配合政府推動的重大醫療政策。

據悉，目前滿18歲以上的民眾均可簽署預立醫療決定書，決定未來是否接受或拒絕維持生命治療，例如呼吸器、葉克膜、鼻胃管灌食等，但簽署前須至醫療院所預約進行預立醫療照護諮商，費用約落在2000至3000元上下，價格也不菲。

新冠疫苗 張善政 帶狀皰疹

延伸閱讀

賴清德今晚桃園開講 張善政出招：會讓市民做最好判斷

復興區設YouBike站點 張善政：桃園最後1塊拼圖

桃市前秘書長詹榮鋒病逝 張善政：他將畢生奉獻給國家

談罷免「心情沉重」 張善政吐：不是因為政黨對立

相關新聞

颱風最快下周生成 粉專：歐模式預測朝台灣東南方海面前進

今年第2號颱風聖帕今天凌晨2時已經減弱為熱帶性低氣壓，至於第3號颱風預期7月初有可能生成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，...

今熱爆恐飆極端高溫！午後雷陣雨範圍更廣 下周不排除颱風生成

這幾天的天氣高溫炎熱，中午過後有午後雷陣雨的天氣型態。中央氣象署預報員李孟軒表示，要留意的是接下來幾天，午後雷陣雨的範圍...

大台北高溫上看38度！午後雷陣雨熱區擴大 7月初可能有颱風接近台灣

今天各地為晴午後多雲短暫雨的天氣型態，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，環境東南到偏南風，隨著環境風向轉變，午後雷陣雨的...

冷心低壓逼近周末前防大雷雨 下周熱帶擾動可能趨向台灣以東海域

即將揮別梅雨季，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，5至7天內溫度可能不容易有明顯下降的機...

專家：國人10大死因 全與空汙有關

空汙無所不在，嚴重威脅國人健康，專家表示，國人十大死因全與空汙有關，且空汙已被證實是引起失智的關鍵風險因子，籲政府將空汙...

超細懸浮微粒PM0.1增心血管肺部疾病風險 環境部：明年啟動試驗監測

世界衛生組織於2021年發布的《全球空氣品質指引》，針對主要空氣汙染物對人類健康的影響所提出的建議，其中超細懸浮微粒（P...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。