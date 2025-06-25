想免費打皮蛇疫苗？桃園設門檻：需簽預立醫療決定

俗稱「皮蛇」的帶狀皰疹常引發劇痛，但自費施打2劑疫苗需近2萬元，費用高昂。桃園市長張善政今宣布，7月起只要市民年滿50歲即可免費施打第二劑帶狀皰疹疫苗，現省8500元。不過民眾須先完成接種流感和新冠疫苗，且預立醫療決定簽署才能免費施打第二劑，門檻不少。

帶狀皰疹舊型疫苗每劑要價4000到6000元，保護力較強的新型疫苗單劑就要價8000多元，須接種2劑才有完整保護力。

張善政今在市政會議表示，帶狀皰疹發作時會造成患者身心極度痛苦，為照顧市民健康，有別於其他縣市65歲以上且須為中低收入戶才補助，桃園市決定凡年滿50歲的桃園市民，只要符合兩項條件，即可享有第二劑疫苗免費接種的優惠。

張善政說，第一項條件是必須完成流感疫苗和新冠疫苗的接種，這項要求是希望申請者對自身健康有積極的照顧態度；第二項條件則是必須完成預立醫療決定簽署，鼓勵民眾對未來的醫療處置有長遠的思考。

張善政特別說明預立醫療決定的重要性，他表示，當病人面臨無法挽回的病況時，如果沒有預先簽署醫療決定，家屬往往因為不捨而要求繼續治療，這不僅對病人和家屬造成痛苦，也浪費了寶貴醫療資源。

「我們可能是國內的創舉，希望來接種疫苗的人要預立醫療決定簽署，對於自己生命走到後期時的醫療作為要有比較長遠的思考。」張善政說，符合條件的50歲以上市民，雖然第一劑帶狀皰疹疫苗需要自費，但第二劑將完全免費，可為民眾節省8500元，也希望透過這項優惠鼓勵民眾配合政府推動的重大醫療政策。

據悉，目前滿18歲以上的民眾均可簽署預立醫療決定書，決定未來是否接受或拒絕維持生命治療，例如呼吸器、葉克膜、鼻胃管灌食等，但簽署前須至醫療院所預約進行預立醫療照護諮商，費用約落在2000至3000元上下，價格也不菲。