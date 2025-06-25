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第15屆「國境管理國際研討會」今舉行 180專家學者參加

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
內政部移民署今天舉辦第15屆「國境管理國際研討會」，邀請澳洲機場聯絡官及加拿大邊境服務署等移民執法官員代表，以及近180位國內、外政府機關、航空公司代表及專家學者參加。記者黃仲明／攝影
內政部移民署今天舉辦第15屆「國境管理國際研討會」，邀請澳洲機場聯絡官及加拿大邊境服務署等移民執法官員代表，以及近180位國內、外政府機關、航空公司代表及專家學者參加。記者黃仲明／攝影

內政部移民署今天在桃園國際機場凱悅酒店舉行第15屆「國境管理國際研討會」，邀請澳洲機場聯絡官及加拿大邊境服務署等移民執法官員代表，以及近180位國內、外政府機關、航空公司代表及專家學者參加，針對新興科技及生物特徵辨識於國境管理之運用廣泛討論。

移民署國境事務大隊表示，本次研討會與大陸委員會、交通部觀光署、桃園國際機場股份有限公司及財團法人昇恆昌基金會共同盛大舉辦，並與國家發展委員會合作辦理「入出國證照查驗服務與國境管理國際研討會融入雙語元素計畫」，內政部常務次長吳堂安親自出席主持開幕典禮。

吳堂安致詞時表指出，疫情解封後，入出境旅客量已逐漸恢復疫情前的水準，伴隨而來的是查驗量負荷繁重及人蛇偷渡闖關風險，要如何以科技輔助人力並防範不法，正是各國國境管理部門面臨的最大挑戰。在科技潮流引領下，今年蔚為風潮的AI科技首次作為移民署研討會的交流主題，國境管理可經由AI輔助所發展之優勢，以及面臨的各項挑戰，也在今日的會議中深入探討。

移民署目前所建置的第四代自動查驗通關系統，可以迅速進行生物特徵辨識機制，更導入AI學習人性化的操作介面及支援40國語音引導，提供國內外旅客更流暢的通關體驗。此外，未來將進一步擴大跨機關合作與國際交流，積極建構「預測性」、「即時性」、「智慧化」之國境管理體系。

為推動智慧化國境管理及提升入出境通關效率，於研討會場外特別設立科技展示區，邀請多家國內外科技廠商展示其最新智慧通關閘道或生物特徵辨識科技。這些創新技術可運用於旅客身分辨識或機組員專用通道等場域，展現極高的擴充性與跨國合作潛力，促進國際交流與技術合作。

研討會場外設立科技展示區，邀請多家國內外科技廠商展示其最新智慧通關閘道或生物特徵辨識科技。內政部常務次長吳堂安聆聽廠商說明。記者黃仲明／攝影
研討會場外設立科技展示區，邀請多家國內外科技廠商展示其最新智慧通關閘道或生物特徵辨識科技。內政部常務次長吳堂安聆聽廠商說明。記者黃仲明／攝影
內政部移民署今天舉辦第15屆「國境管理國際研討會」，內政部常務次長吳堂安親自出席主持開幕典禮。記者黃仲明／攝影
內政部移民署今天舉辦第15屆「國境管理國際研討會」，內政部常務次長吳堂安親自出席主持開幕典禮。記者黃仲明／攝影

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