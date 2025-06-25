2025遠東SOGO永續飲食料理競賽 最高獎金15萬 邀您一同「為氣候選食，為未來而煮」

遠東SOGO董事長黃晴雯（右三）出席2024宅料理競賽頒獎典禮，表達對永續飲食推廣的重視與支持，鼓勵民眾用料理實踐永續理念。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供

為推廣永續飲食及友善環境的生活方式，遠東SOGO百貨與財團法人太平洋崇光文教基金會連年舉辦「永續飲食料理競賽」，今年以「氣候變遷」為主軸，邀請參賽者一同「為氣候選食，為未來而煮」，即日起開放網路報名至9月5日止，最高獎金15萬元！

2025年第六屆「永續飲食料理競賽」，呼應淨零永續與氣候行動的浪潮，鼓勵參賽者在料理設計中選用低碳排食材、採取低耗能烹調，並把握全食物利用精神。該計畫因結合綠色飲食概念，以趣味競賽形式推動全民淨零綠生活，獲臺北市環保局「推展溫室氣體減量及氣候變遷調適環境教育宣導實施計畫」補助。遠東SOGO百貨董事長黃晴雯表示，遠東SOGO長期關注食安，疫情期間舉辦宅料理競賽，推廣健康飲食並記錄台灣飲食文化變遷、溫暖動人的料理故事，近年則響應政府淨零綠生活，舉辦永續飲食料理競賽，向消費者推廣低碳飲食、友善環境的食譜設計與烹飪方式，探索綠色飲食的可能，實現永續餐桌願景。

永續飲食是全球日益關注的議題，強調人類追求當代飲食需求及營養的前提下，兼顧環境、社會與經濟的永續發展。遠東SOGO長期以實際行動引領永續風潮，其中在「永續飲食」面向更具體實踐多項作為，包括不使用一次性與美耐皿餐具、協助餐飲櫃位及員工餐廳轉型為「環保餐廳」及每年舉辦台灣百貨最大規模小農展等。自2020年起舉辦「永續飲食料理競賽」（前身為防疫餐、宅料理競賽），推廣低碳、惜食、當地當令食材等理念，並串聯小農、專櫃與消費者，降低食物里程，五屆累計645人次參與、向逾7千萬人次推廣永續飲食理念。

遠東SOGO「永續飲食料理競賽」初賽不限專業資格，只要作品符合「低碳、惜食、永續、在地、烹調節能」的競賽核心理念，甚至進一步挑戰零廚餘，提升食材價值，即可線上報名參賽。個人獎金最高15萬元，前50名完成報名者可獲得限量好禮，推薦親友參賽人數最多的前五名可獲得3,000元禮券。決賽將於10月18日於遠東SOGO台北店復興館9樓舉辦，須連線烹調，將成品帶到活動現場加熱、擺盤及說明理念。

除了料理競賽本身，遠東SOGO將攜手農社企「三小市集」、知名鍋具品牌「瑞康屋」，暑假期間於天母、新竹、中壢、高雄各店舉辦免費食農教育活動「美食巡演」，以氣候變遷下仍可穩定供應，且有飼料、生物燃料等多元用途的旱作玉米為主角，將由小農與名廚分享如何從產地到餐桌發揮創意、實踐惜食及全食物利用，親子共同學習守護地球的飲食方式。

為讓永續的美味不只停留在競賽舞台！遠東SOGO也與店內知名環保餐廳攜手合作，邀請主廚以專業技藝重新演繹歷屆優勝作品，或將既有人氣餐優化，選用永續標章食材並揭露來源，「美味再現」永續料理的多樣風貌。即日起至10月底，台北店忠孝館「pd by petit doux」及「哥本哈根」、台北店復興館「Kaffee Amadeus」、台北店復興館與天母店「新葡苑」、中壢店「三合院」，以及新竹店的「大戶屋」、「勝勢豬排」與「十二月」推出限時餐點，邀您品嚐綠色美食，支持永續共好。

遠東SOGO正引領百貨零售業深耕永續餐飲，持續推動健康、友善、負責的飲食文化，讓每一餐都成為改變地球的起點。誠摯邀請素人大廚、親子家庭、飲食愛好者一同參與2025永續飲食料理競賽，讓每一道菜成為改變世界的契機！

永續飲食料理競賽報名：https://esg.sogo.com.tw/2025mycooking/

全台美食巡演報名：https://forms.gle/geAXXVQuDpSGUatK6

遠東SOGO全台各店推出永續料理競賽美味再現餐點，邀您一同品嘗支持。 圖／太平洋崇光文教基金會 提供