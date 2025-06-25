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颱風最快下周生成 粉專：歐模式預測朝台灣東南方海面前進

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，預計在6月30日前後，將有颱風在呂宋島東方海面形成，並朝台灣東南方海面前進，還有變數，持續追蹤。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，預計在6月30日前後，將有颱風在呂宋島東方海面形成，並朝台灣東南方海面前進，還有變數，持續追蹤。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

今年第2號颱風聖帕今天凌晨2時已經減弱為熱帶性低氣壓，至於第3號颱風預期7月初有可能生成。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，下周颱風的訊號愈來愈明顯，根據歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）最新預測，預計在6月30日前後，將有颱風在呂宋島東方海面形成，並朝台灣東南方海面前進，還有變數，持續追蹤。

中央氣象署今天也鬆口，中央氣象署預報員李孟軒表示，在菲律賓東方海面，有一些熱帶雲系在消消長長，目前沒有比較明顯的對流發展起來，未來不確定性還是比較大；預估要再等個幾天，比較快的話在周末這段時間，可能在菲律賓東方海面逐漸有些環流組織起來，屆時模式預測的未來走向相對會比較明朗一點，之後再來評估是否會對台灣天氣造成影響。目前看起來，在這個區域未來有熱帶性低氣壓或是颱風的發展，但等到周末或下周機率會比較高一些。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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